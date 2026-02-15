17°
Domingo 15 de Febrero de 2026
sociedad
Alerta por el uso indebido de dispositivos láser contra aeronaves en Comodoro Rivadavia

Desde el ámbito aeronáutico comodorense advierten sobre los riesgos críticos que estas acciones generan para la seguridad operacional. El último incidente afectó a un vuelo de instrucción nocturno. 
En las últimas horas, se ha reportado un preocupante suceso en el espacio aéreo de Comodoro Rivadavia. Durante la realización de un vuelo de instrucción nocturno del Aeroclub local, una persona desde tierra dirigió de manera reiterada un haz de luz láser hacia la aeronave. Este tipo de hechos, lejos de ser una distracción menor, representan un peligro severo para la integridad de las tripulaciones y los bienes.

 

Los peligros de la interferencia lumínica

El uso de punteros láser contra aviones es una de las mayores preocupaciones de la Seguridad Operacional (Safety) a nivel mundial. Al impactar en el parabrisas de la cabina, la luz se refracta y se expande, provocando deslumbramiento súbito, especialmente crítico en el despegue y aterrizaje, donde el piloto necesita máxima precisión visual, ceguera temporal porque el efecto "flash" impide ver los instrumentos de vuelo y las referencias de la pista por varios segundos. Además, puede haber riesgo de accidentes. En vuelos de instrucción, donde los alumnos están bajo altos niveles de concentración, estas interferencias pueden derivar en maniobras erróneas.

 

 

Marco legal y sanciones

Es fundamental recordar que estas acciones están tipificadas como delitos por la normativa vigente. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Código Penal Argentino (Art. 190) establecen que poner en peligro la seguridad de una aeronave es un delito federal con penas que parten de los 2 a los 8 años de prisión.

 

Las autoridades del Aeroclub y los profesionales del sector hacen un llamado a la conciencia ciudadana para evitar el uso de estos dispositivos hacia el cielo. La seguridad aérea es una responsabilidad compartida y lo que parece un juego puede tener consecuencias legales y humanas irreparables.

 

 

 

