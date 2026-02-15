Choque entre moto y automóvil: Una mujer fue trasladada al hospital

El accidente de tránsito se registró este viernes por la noche en El Bolsón. El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 en la intersección de las calles Larrea y Sarmiento, según informaron desde los Bomberos Voluntarios de El Bolsón.

De acuerdo a los datos oficiales, el cuartel recibió un llamado alertando sobre un siniestro vial en esa esquina de la localidad. De inmediato se despachó la unidad de rescate hacia el lugar.

Choque entre moto y automóvil

Al arribar, el personal constató un choque entre una motocicleta y un vehículo.

La conductora del automóvil fue trasladada al hospital para su evaluación médica. En tanto, el conductor de la moto, según se indicó, se habría retirado del lugar por sus propios medios.

O.P.