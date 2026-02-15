19°
Domingo 15 de Febrero de 2026
RED43 comarca-andina El Bolsón
15 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Choque entre moto y automóvil: Una mujer fue trasladada al hospital

Una colisión entre una motocicleta y un automóvil se registró al atardecer de este viernes en El Bolsón. La conductora del vehículo fue trasladada al hospital, mientras que el motociclista se retiró por sus propios medios.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El accidente de tránsito se registró este viernes por la noche en El Bolsón. El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 en la intersección de las calles Larrea y Sarmiento, según informaron desde los Bomberos Voluntarios de El Bolsón.

 

De acuerdo a los datos oficiales, el cuartel recibió un llamado alertando sobre un siniestro vial en esa esquina de la localidad. De inmediato se despachó la unidad de rescate hacia el lugar.

 

 

Choque entre moto y automóvil

Al arribar, el personal constató un choque entre una motocicleta y un vehículo

 

La conductora del automóvil fue trasladada al hospital para su evaluación médica. En tanto, el conductor de la moto, según se indicó, se habría retirado del lugar por sus propios medios.

 

 

O.P.

 

