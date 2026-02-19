Asesinó a su hermana y pidió una pala para enterrarla, pero se arrepintió y se entregó

Un estremecedor caso de violencia intrafamiliar conmociona a la ciudad bonaerense de Las Flores, luego de que un hombre de 35 años se presentara por sus propios medios en una comisaría local y confesara haber asesinado a su hermana tras una violenta discusión. La investigación avanza para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras la comunidad permanece impactada por la brutalidad del episodio.

Según informaron fuentes policiales y judiciales, el crimen se conoció durante la jornada del miércoles, cuando el acusado llegó hasta la dependencia policial y relató lo sucedido. La víctima fue identificada como Sabrina Berardi, de 37 años. La mujer había regresado a la ciudad pocos días antes, luego de haber vivido durante varios años en otra localidad.

De acuerdo con los primeros datos recabados por los investigadores, la discusión entre ambos se habría producido durante la madrugada en la vivienda del hombre, ubicada en el barrio Procasa 1. En medio del enfrentamiento, el agresor atacó a su hermana con extrema violencia. Si bien la causa exacta de la muerte aún no fue confirmada, los peritos sospechan que el ataque fue particularmente brutal.

Antes de entregarse, el acusado le habría contado lo ocurrido a un compañero de trabajo. Según trascendió, el hombre le pidió una pala con la intención de cavar un pozo y enterrar el cuerpo en el fondo de su casa. Al ser consultado sobre el motivo del pedido, confesó: “Me mandé una cagada. Maté a mi hermana”. El compañero, sorprendido por la confesión, lo convenció de no ocultar el crimen y presentarse ante la Justicia.

Tras recibir la declaración, efectivos policiales se dirigieron de inmediato al domicilio señalado. Allí encontraron el cuerpo de la mujer tendido en el piso de uno de los dormitorios. La escena fue preservada para el trabajo de la Policía Científica, mientras se realizaban las primeras pericias y se recolectaban pruebas clave para la causa.

Fuentes con acceso al expediente indicaron que el hombre habría intentado comenzar a cavar un pozo, pero desistió ante la presión de su entorno. Esta circunstancia será analizada por los investigadores, que buscan reconstruir la secuencia completa de los hechos y establecer si existió premeditación o si el ataque se produjo en el marco de una discusión repentina.

El acusado, identificado con las iniciales N. B., quedó detenido y fue imputado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, una figura que prevé penas de prisión perpetua en la legislación argentina. Actualmente permanece a disposición de la Justicia.

La causa está a cargo de la Fiscalía de Azul, que aguarda los resultados de la autopsia para determinar la causa precisa de la muerte y establecer el grado de responsabilidad del imputado. En paralelo, se realizan entrevistas a familiares, vecinos y allegados para conocer la relación entre los hermanos y si existían antecedentes de violencia.