Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas

Tras varias jornadas de angustia y un despliegue sin precedentes, este miércoles se confirmó el hallazgo del cuerpo de Sofía Devries, la joven de 23 años que permanecía desaparecida en aguas del Golfo Nuevo. El fiscal jefe, Álex Williams, ratificó la noticia minutos antes de las 15 horas, informando que los restos fueron localizados en la zona de Punta Cuevas.

El trágico desenlace

Sofía se encontraba participando de una capacitación técnica para obtener una certificación internacional de buceo (PADI). Según la información preliminar del Ministerio Público Fiscal, la joven realizaba una inmersión a unos 20 metros de profundidad junto a su pareja cuando, por razones que aún se investigan, habría sufrido una descompensación que le impidió ascender por sus propios medios.

Desde el momento de su desaparición, se activó un amplio protocolo de rescate que movilizó a:

Buzos profesionales y personal de Prefectura Naval Argentina .

Fuerzas de seguridad provinciales.

Embarcaciones particulares, drones y rastrillaje aéreo.

Un operativo condicionado por el clima

Durante los últimos días, las tareas de búsqueda se vieron dificultadas por la complejidad del terreno submarino y factores climáticos adversos. El epicentro de los rastrillajes fue el área donde se realizó la inmersión original, extendiéndose por toda la costa madrynense hasta el hallazgo final de esta tarde.

El caso ha generado una profunda consternación en la comunidad de Puerto Madryn y el sector del buceo recreativo. Tras el rescate del cuerpo, la Justicia iniciará ahora las pericias correspondientes y la autopsia para determinar con exactitud las causas del fallecimiento y esclarecer lo ocurrido durante la práctica técnica.







