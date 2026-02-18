19°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 18 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Puerto Madryn
18 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas

El fiscal Álex Williams confirmó el hallazgo del cuerpo de la joven de 23 años en la zona de Punta Cuevas. Sofía desapareció durante una certificación de buceo. Ahora se realizarán las pericias para determinar las causas de su muerte.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tras varias jornadas de angustia y un despliegue sin precedentes, este miércoles se confirmó el hallazgo del cuerpo de Sofía Devries, la joven de 23 años que permanecía desaparecida en aguas del Golfo Nuevo. El fiscal jefe, Álex Williams, ratificó la noticia minutos antes de las 15 horas, informando que los restos fueron localizados en la zona de Punta Cuevas.

 

El trágico desenlace

 

Sofía se encontraba participando de una capacitación técnica para obtener una certificación internacional de buceo (PADI). Según la información preliminar del Ministerio Público Fiscal, la joven realizaba una inmersión a unos 20 metros de profundidad junto a su pareja cuando, por razones que aún se investigan, habría sufrido una descompensación que le impidió ascender por sus propios medios.

 

Desde el momento de su desaparición, se activó un amplio protocolo de rescate que movilizó a:

 

  • Buzos profesionales y personal de Prefectura Naval Argentina.

     

  • Fuerzas de seguridad provinciales.

     

  • Embarcaciones particulares, drones y rastrillaje aéreo.

     

Un operativo condicionado por el clima

 

Durante los últimos días, las tareas de búsqueda se vieron dificultadas por la complejidad del terreno submarino y factores climáticos adversos. El epicentro de los rastrillajes fue el área donde se realizó la inmersión original, extendiéndose por toda la costa madrynense hasta el hallazgo final de esta tarde.

 

El caso ha generado una profunda consternación en la comunidad de Puerto Madryn y el sector del buceo recreativo. Tras el rescate del cuerpo, la Justicia iniciará ahora las pericias correspondientes y la autopsia para determinar con exactitud las causas del fallecimiento y esclarecer lo ocurrido durante la práctica técnica.



GX

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Una mujer fue hospitalizada tras ser atropellada por una camioneta en el centro
2
 De un robo en Lago Puelo a volcar en la ruta: tres detenidos tras una accidentada huida
3
 El "poder de la mente": la transformación de George en el Team Pérez
4
 Esquel: Colisión sin heridos involucró a Diego Lapenna
5
 Un galpón fue consumido por las llamas
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
4
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
5
 Torres encabezó la apertura de sobres para la obra de la circunvalación de Puerto Madryn
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -