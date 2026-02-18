Torres encabezó la apertura de sobres para la obra de la circunvalación de Puerto Madryn

Se trata de una obra largamente esperada por los vecinos de la ciudad portuaria, que mejorará de manera integral el tránsito en la zona, fortaleciendo la seguridad vial. El proyecto contempla un plazo de ejecución de 18 meses, e implicará una inversión provincial de más de $7.300 millones. "Madryn es una de las ciudades del país que más ha crecido en los últimos años, y eso tiene que venir aparejado de una mayor infraestructura", expresó Torres.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este miércoles en Puerto Madryn la apertura de sobres para la licitación del primer tramo de la obra de circunvalación, un proyecto estratégico que demandará una inversión provincial de más de $7.300.000.000 y tendrá un plazo de ejecución de 18 meses.

La obra permitirá mejorar de manera integral la seguridad vial y la fluidez del tránsito en uno de los sectores de mayor crecimiento de la ciudad, fortaleciendo la conectividad entre áreas turísticas, deportivas y residenciales.

La actividad se desarrolló en la Escuela Técnica de la Cámara de Comercio e Industria de Puerto Madryn y contó con la participación del intendente Gustavo Sastre; el presidente de la Administración de Vialidad Provincial, Federico Drescher; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; funcionarios provinciales y municipales, representantes de las empresas oferentes y autoridades institucionales.

Obras que acompañan el crecimiento

Durante el acto, Torres destacó que Puerto Madryn “es una de las ciudades del país que más ha crecido en los últimos años, y eso tiene que venir acompañado de mayor infraestructura vial, sanitaria y urbana”.

En ese sentido, subrayó la importancia de administrar con responsabilidad recursos que hoy son escasos y recordó que 2025 fue el año con mayor récord de exportaciones de Chubut en las últimas dos décadas, en gran parte impulsado por la actividad madrynense.

“Una ciudad que genera tanto para el país necesita que esa riqueza se traduzca en infraestructura. Frente a un contexto nacional complejo y a una caída en los ingresos por regalías, decidimos no quedarnos en la queja y avanzar con hechos concretos”, afirmó.

El esfuerzo de los contribuyentes

En su discurso, el mandatario remarcó que la Provincia viene ejecutando obras estratégicas con recursos propios, como la Doble Trocha, anunciada durante 18 años y hoy finalizada.

“Demostramos que se pudo hacer la Doble Trocha, y ahora vamos a hacer la circunvalación. En pocos días estaremos inaugurando la rotonda de ingreso y este año vamos a tener una noticia histórica: la primera ruta nacional financiada íntegramente por el esfuerzo de los contribuyentes de una provincia se hizo en Chubut”, señaló.

Asimismo, destacó el convenio de compensación de deuda firmado con Nación como una herramienta innovadora que permitió sostener el plan de infraestructura provincial.

Decisión política y desarrollo urbano

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola, valoró la decisión política del Gobernador de avanzar con una obra largamente esperada por los vecinos, mientras que el intendente Gustavo Sastre sostuvo que el proyecto “marcará un antes y un después para el desarrollo urbano y la conectividad de Puerto Madryn”.

Características técnicas

El proyecto “Pavimentación Circunvalación Puerto Madryn – Primer Anillo – Tramo 2 (Calle Victoria de Eizaguirre)” comprende 1,80 kilómetros entre Abraham Mathews y la rotonda de acceso a la Ruta Provincial Interbalnearia (Charles Darwin).

La intervención contempla:

• Dos calzadas con boulevard central.

• Dos carriles por sentido y estacionamiento paralelo.

• Iluminación completa.

• Señalización vertical y horizontal.

• Obras de desagüe pluvial.

• Pavimentación asfáltica.

• Nexo cloacal con colector principal.

• Infraestructura prevista para futuros servicios eléctricos.

El tramo conecta sectores de fuerte expansión urbana y áreas institucionales como el Hospital Modular, el CenPat, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y distintos clubes y espacios recreativos, lo que refuerza la necesidad de una vía rápida y segura.

Con esta obra, la Provincia continúa ejecutando infraestructura estratégica con fondos propios, consolidando un modelo de gestión basado en orden fiscal, planificación y decisión política.





