Tragedia en el mar: Qué reveló la autopsia de Sofía Devries

La muerte de Sofía Devries, la joven de 23 años hallada sin vida este miércoles en Puerto Madryn, conmociona al país. El informe preliminar de la autopsia confirmó que la causa fue asfixia por sumersión, es decir, ahogamiento.

El cuerpo fue encontrado tras intensos operativos de búsqueda realizados por la Prefectura Naval Argentina en las aguas de la ciudad.

Qué determinó la autopsia

Según informó la médica forense a cargo, Vanina Botta, el examen no detectó signos de violencia ni evidencia de intervención de terceros.

El resultado preliminar establece que la joven falleció por ahogamiento, en un hecho vinculado a la práctica de buceo.

Sin embargo, la investigación continúa abierta.

Investigación en curso: analizan protocolos y posibles responsabilidades

Desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut indicaron que, si bien no hay indicios de criminalidad, se busca determinar si el episodio fue una contingencia propia de la actividad subacuática o si existió alguna falta en los deberes de cuidado por parte de terceros.

La pesquisa incluye: pericias técnicas, recolección de testimonios, análisis de protocolos de seguridad vigentes, evaluación de las condiciones en que se desarrolló la práctica de buceo, y el objetivo es establecer con precisión las circunstancias del hecho.

Buceo en Puerto Madryn: actividad emblemática bajo análisis

Puerto Madryn es reconocida a nivel nacional e internacional por sus actividades acuáticas y de buceo, lo que convierte este caso en un tema de especial sensibilidad para la comunidad y el sector turístico.

En este contexto, remarcaron que la investigación es objetiva y técnica, orientada a esclarecer si se trató de un accidente propio del deporte o si existieron irregularidades en las medidas de seguridad.

O.P.