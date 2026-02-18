La Cooperativa 16 de Octubre renovó su flota con una inversión superior a los $250 millones

En un esfuerzo por modernizar sus equipos operativos y mejorar la respuesta ante el crecimiento urbano, la Cooperativa 16 de Octubre presentó oficialmente sus dos nuevas unidades móviles. La adquisición fue posible gracias a un sistema de compras agrupadas y planes de ahorro gestionados a través de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE).

Un equipo clave para el servicio de cloacas

La estrella de esta renovación es un nuevo camión desobstructor, una herramienta fundamental para el sector sanitario que permitirá agilizar el mantenimiento de las redes cloacales. El ingeniero Mateo brindó precisiones técnicas sobre la unidad:

Se trata de un camión de 160 HP con capacidad para 6.000 kilos.

Cuenta con un equipo de 4.000 litros de agua y una bomba de alta presión.

Posee dos mangueras: una de 150 metros para cañerías troncales (de hasta 600 mm) y otra de 40 metros para conexiones domiciliarias.

Con esta incorporación, el camión nuevo quedará fijo para el servicio en Esquel, mientras que la unidad anterior será destinada a Trevelin, permitiendo que ambas localidades cuenten con equipamiento propio y permanente.

Accesibilidad en los barrios altos

Además del camión, se sumó una camioneta de tracción simple destinada a los turnos rotativos que operan las 24 horas del año. Esta unidad será clave para asegurar la accesibilidad a las cisternas ubicadas en las zonas altas y atender los reclamos de los usuarios en sectores de difícil geografía.

Financiamiento y gestión

Omar Aleuy destacó que la compra se realizó bajo un esquema de planificación financiera cuidadosa:

El camión: El chasis se financió mediante un plan de ahorro de 24 cuotas con la federación. Por su parte, el equipamiento específico (que rondó los $109 millones) se concretó a través de un préstamo del Banco del Chubut con una tasa preferencial.

La camioneta: Tuvo un costo cercano a los $50 millones, también financiada en 24 cuotas a través de FACE.

Desde la Cooperativa señalaron que, si bien la situación económica impone restricciones, se prioriza satisfacer las necesidades de los servicios operativos para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico y sanitario en la región.





GX