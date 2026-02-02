Interrupción total de tránsito en la Ruta 71 y pedido de precaución en la zona de Leleque

La Subsecretaría de Protección Ciudadana emitió un reporte actualizado sobre el estado de las rutas provinciales, informando cambios significativos en la circulación dentro de la zona cordillerana. Según el comunicado oficial, la Ruta Provincial 71 se encuentra totalmente cerrada al tránsito en el sector que conecta la localidad de Cholila con el empalme de la Ruta Nacional 40. Esta medida rige hasta nuevo aviso, por lo que las autoridades solicitaron a los automovilistas acatar de forma estricta las indicaciones del personal de seguridad presente en el área para evitar accidentes.

En cuanto a la Ruta Provincial 15, el organismo detalló que el trayecto comprendido entre Cholila y el empalme con la Ruta Nacional 40, a la altura de Leleque, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos. Sin embargo, se advirtió que la transitabilidad debe realizarse con extrema precaución debido a las condiciones actuales del camino. Para aquellos ciudadanos que requieran asistencia o información adicional sobre la evolución del estado de los caminos, se recordó que permanece habilitada la línea gratuita de atención de Protección Ciudadana mediante el número 0800-666-2447.

E.B.W.