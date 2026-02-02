24°
Lunes 02 de Febrero de 2026
02 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Interrupción total de tránsito en la Ruta 71 y pedido de precaución en la zona de Leleque

Protección Ciudadana confirmó el cierre preventivo del tramo que une Cholila con la Ruta 40, mientras que la Ruta 15 permanece transitable aunque con máxima cautela por parte de los conductores.
Por Redacción Red43

La Subsecretaría de Protección Ciudadana emitió un reporte actualizado sobre el estado de las rutas provinciales, informando cambios significativos en la circulación dentro de la zona cordillerana. Según el comunicado oficial, la Ruta Provincial 71 se encuentra totalmente cerrada al tránsito en el sector que conecta la localidad de Cholila con el empalme de la Ruta Nacional 40. Esta medida rige hasta nuevo aviso, por lo que las autoridades solicitaron a los automovilistas acatar de forma estricta las indicaciones del personal de seguridad presente en el área para evitar accidentes.

 

En cuanto a la Ruta Provincial 15, el organismo detalló que el trayecto comprendido entre Cholila y el empalme con la Ruta Nacional 40, a la altura de Leleque, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos. Sin embargo, se advirtió que la transitabilidad debe realizarse con extrema precaución debido a las condiciones actuales del camino. Para aquellos ciudadanos que requieran asistencia o información adicional sobre la evolución del estado de los caminos, se recordó que permanece habilitada la línea gratuita de atención de Protección Ciudadana mediante el número 0800-666-2447.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

