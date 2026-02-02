Vandalismo en espacios de uso común, en Trevelin

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes reitera la importancia de respetar y cuidar los bienes públicos.

"Valorar lo que es de todos es una muestra básica de convivencia y compromiso con nuestra comunidad", expresaron desde sus redes, mostrando grafitis, rayones y firmas en espacios de uso común.

"Cada plaza, edificio público, playón deportivo o nuestro Polideportivo es patrimonio de toda la comunidad. Dañarlos de manera intencional no solo genera un perjuicio visible, sino que constituye un delito y afecta directamente a vecinas y vecinos que hacen uso de esos espacios a diario".

Las acciones de vandalismo provocan un daño concreto y obligan al Municipio a destinar tiempo, personal y recursos económicos para reparar lo que fue destruido, afectando el funcionamiento normal de los espacios públicos.

SL