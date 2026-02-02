Esquel: evalúan sesión extraordinaria para reactivar el Parque Industrial

El presidente del Concejo Deliberante, Rubén Álvarez, brindó detalles sobre los proyectos prioritarios que se encuentran en comisión y la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria antes del inicio del periodo ordinario en marzo. El foco principal está puesto en completar el marco legal para el Parque Industrial y en un esquema de beneficios para la construcción privada.

Respecto al Parque Industrial, Álvarez explicó que la semana pasada se terminó de completar la documentación técnica y los informes de los empresarios interesados en radicarse en el predio. "Se trata de la modificación de una ordenanza vigente para poder aplicar el beneficio a estos empresarios", señaló el edil, quien recordó que el cuerpo legislativo estuvo a disposición incluso durante los primeros días de enero esperando estos papeles.

El factor climático y la urgencia de la obra



La prisa por sesionar tiene una razón logística: el invierno. “Los tiempos van en contra de la construcción; cada vez que nos acercamos más a la temporada invernal, obviamente juega en contra”, advirtió Álvarez.

Para avanzar con el llamado a una sesión extraordinaria existen dos caminos legales: que la solicite el Intendente o que lo hagan cinco concejales mediante su firma. “La idea es hacer esta semana la comisión de Legales para poder analizar la documentación, sacar despacho y llamar a la extraordinaria”, adelantó.

Alivio impositivo para obras particulares



Otro de los proyectos de peso que envió el Ejecutivo busca reactivar la mano de obra local. Se trata de un régimen de beneficios para vecinos que decidan ampliar o mejorar sus viviendas.

Álvarez detalló que quienes realicen estas mejoras "pueden acogerse a beneficios que van desde el no pago de impuestos por un periodo de hasta tres años en el caso de terrenos baldíos, siempre que se contrate trabajadores de la ciudad de Esquel”.

Calendario legislativo 2026 Si bien las sesiones ordinarias se retoman formalmente en marzo, la actividad administrativa comenzará a mediados de febrero. El presidente del cuerpo confirmó que hoy se realiza la convocatoria para el periodo previo: “Debido al feriado de carnaval (17 y 18 de febrero), la sesión preparatoria se realizará los días 19 y 20 de febrero, para ya empezar a trabajar con todos los temas de la agenda anual”.







M.G