Maltrato animal en el barrio Lennart Englund: rescataron tres perros tras un allanamiento

Un grave episodio de violencia contra los animales derivó en un operativo relámpago en el barrio Lennart Englund de Esquel. La directora de Fauna Urbana, Patricia Giacobone, confirmó que, tras la denuncia de un vecino que alertó sobre la muerte de un perro y el maltrato hacia otros cuatro, se activó un protocolo junto a la Fiscalía Ambiental y el Juzgado de turno.

El hecho ocurrió en un domicilio de la zona de Costanera al 1500. Según el relato de los testigos, se escucharon los gritos de un can antes de que este cayera muerto al sol. Gracias a la celeridad de la denuncia y la presentación de pruebas, el juez ordenó un allanamiento en apenas dos horas.

El operativo y el estado de los canes



Durante el procedimiento policial, se logró retirar a tres perros vivos, mientras que un cuarto logró escapar. El animal fallecido había sido descartado en el arroyo cercano. "Son perros que evidentemente deben usar en el campo por el estado del pelaje. No están flacos, pero se nota el maltrato y el miedo que tienen; cuando intentás acercarte se disparan, lo que demuestra lo que han sufrido", detalló Giacobone.

Debido a la falta de espacio momentánea en los caniles locales, los animales fueron trasladados inicialmente a Trevelin por disposición de la policía de esa localidad, y este lunes fueron reintegrados a la custodia de Fauna Urbana en Esquel.

Justicia y adopción responsable



La funcionaria explicó que ahora comienza una etapa judicial determinante: "En horas de la tarde se realizará la autopsia del animalito muerto para ver cómo falleció". Los resultados serán clave para que la Fiscalía defina las medidas y penas que recaerán sobre el tutor de los canes por infracción a la Ley de Maltrato Animal.

En cuanto al futuro de los sobrevivientes, Giacobone llevó tranquilidad a la comunidad: "Ahora la Fiscalía nos otorga la custodia. Los animales están en un lugar seguro, alimentados y con atención veterinaria. Van a ser castrados y, una vez finalizado el proceso legal, serán ofrecidos en adopción para que puedan integrar una buena familia".







M.G