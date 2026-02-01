19°
28° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 01 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 clima #Esquel
01 de Febrero de 2026
clima |
Por Redacción Red43

Domingo caluroso en Esquel

No se esperan lluvias y la máxima alcanzará los 26 °C.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este domingo 1 de febrero se presentará con cielo parcialmente a mayormente nublado en la ciudad de Esquel, sin probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.

 


Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados y vientos leves a moderados del este y noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

 


Por la tarde, la temperatura máxima llegará a los 26 °C, con cielo mayormente nublado y vientos del oeste que se intensificarán, alcanzando velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h. Estas condiciones se mantendrán durante la noche, con una temperatura cercana a los 21 °C y ráfagas persistentes del sector oeste.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Los habitantes de una ciudad que tienen que acostumbrarse a vivir entre los jabalíes
2
 Quería ver el amanecer en la playa, pero todo salió mal: la maniataron y violaron
3
 Escándalo y juicio millonario: un empresario le ofreció a una mujer 3,5 millones de dólares para que deje a su marido
4
 El pueblito patagónico que está desapareciendo bajo la arena: se hunde entre los médanos
5
 Edith Estrada Prieto QEPD
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
3
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
4
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
5
 Solidaridad sin fronteras: Bomberos de Chile regresan tras combatir los incendios
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -