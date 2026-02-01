Domingo caluroso en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este domingo 1 de febrero se presentará con cielo parcialmente a mayormente nublado en la ciudad de Esquel, sin probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.



Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados y vientos leves a moderados del este y noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.



Por la tarde, la temperatura máxima llegará a los 26 °C, con cielo mayormente nublado y vientos del oeste que se intensificarán, alcanzando velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h. Estas condiciones se mantendrán durante la noche, con una temperatura cercana a los 21 °C y ráfagas persistentes del sector oeste.

R.G.