Se espera un viernes de intenso calor con máximas de 33°C

La jornada de hoy viernes en la ciudad de Esquel se iniciará con un ambiente templado y cielos despejados durante la madrugada, registrando una temperatura de 22°C a las 02:00. Hacia el amanecer, a las 05:00, se espera la aparición de nubes y claros con una mínima de 20°C y vientos leves del noroeste.

A partir de la mañana, el termómetro iniciará un ascenso marcado, alcanzando los 27°C a las 11:00 con vientos rotando al suroeste. El pico máximo de temperatura se registrará entre las 14:00 y las 17:00, cuando la ciudad alcance los 33°C, bajo una sensación térmica de 31°C y ráfagas de viento que podrían llegar a los 44 km/h.

Es fundamental destacar que el índice de radiación ultravioleta será extremo a las 14:00, superando el nivel 11. Hacia el final del día, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 25°C a las 23:00, manteniendo el cielo con nubes y claros y una brisa constante desde el sector suroeste.

T.B