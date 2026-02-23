15°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 23 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Esquelplaza del cielo
23 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Plaza del Cielo: Un sueño de 35 años que se hace realidad para los chicos de Esquel

Con un diseño que respeta el plan original de hace 35 años, la Plaza del Cielo se inaugura en Esquel. Utiliza madera plástica para mayor durabilidad y combina el juego libre con estaciones de aprendizaje sobre astronomía.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Plaza del Cielo ha dejado de ser una maqueta para convertirse en una realidad tangible. Después de más de 35 años desde que el proyecto fuera concebido por un grupo de docentes visionarios, el espacio está listo para abrir sus puertas, cumpliendo su objetivo primordial: que los niños jueguen y los docentes potencien la enseñanza de la astronomía en el terreno.

 

Historia, afecto y materiales modernos

 

El proyecto original ha resistido el paso del tiempo. Aunque la idea nació hace tres décadas y media, la esencia se mantiene intacta. "Las partes más importantes están; el proyecto es prácticamente el mismo", explicaron los responsables, destacando que solo se han adaptado materiales a los estándares actuales.

 

Una de las innovaciones es el uso de madera plástica en lugar de madera tradicional. Este material no solo es más ecológico —evitando la tala de árboles— sino que garantiza una vida útil mucho mayor al resistir la amplitud térmica y la radiación ultravioleta de la cordillera.

 

Capas de interacción: Del juego al conocimiento

 

A diferencia de un museo interactivo rígido, la Plaza del Cielo está diseñada como un espacio de libertad. Los creadores insisten en que no es necesario ser un experto para disfrutarla:

 

El nivel básico: Simplemente jugar. La plaza es, ante todo, una plaza divertida.

 

El nivel educativo: Para quienes deseen profundizar, habrá cartelería con información técnica de cada juego y recorridos.

El nivel guiado: En el futuro, se espera que docentes y guías de turismo puedan potenciar los "detalles más finos" de la plaza para construir aprendizajes complejos sobre el cosmos.

 

La maqueta: El "documento histórico"

 

Un objeto central en esta historia es la maqueta física de la plaza, realizada hace 32 años por los docentes Marta Tarsetti y Jorge Espira Buena. Este objeto, que siempre estuvo resguardado tras un vidrio en el Melipal, fue el hito que permitió a los impulsores visualizar físicamente lo que tenían en la cabeza. "Es un documento histórico y un acto de afecto", señalaron, confirmando que la maqueta seguirá siendo parte del patrimonio del complejo para recordar dónde empezó todo.







GX

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Hizo historia en la Justicia de Chubut: Quién es la primera conductora oficial del MPF
2
 Apareció sano y salvo el hombre de 38 años que era buscado en Esquel
3
 Futuras guardaparques fortalecen el equipo técnico de turismo en Trevelin
4
 ¿Qué está pasando en México? Cae “El Mencho” y el país estalla en violencia tras un megaoperativo militar
5
 Alerta en Los Alerces: Brigadistas combaten un nuevo foco de incendio en la zona centro
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
4
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
5
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -