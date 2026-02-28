El Municipio donó nueva cámara térmica para ataque de incendios

El intendente Matías Taccetta, junto a la subsecretaria de Espacios Verdes, Carolina Lemir, realizó un importante aporte al cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad, incorporando equipamiento fundamental para mejorar la seguridad y capacidad operativa ante incendios y emergencias.

Esto se suma al equipamiento entregado anteriormente por el municipio que consistió en equipos de respiración autónoma para el cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, con una inversión superior a los 20 millones de pesos.

En esta oportunidad, se trata de la donación de una cámara térmica, un elemento que, según explicó el vicepresidente del cuartel, Oscar “Cachi” Viana, no es habitual en muchos destacamentos del país y representa un salto de calidad en materia de seguridad.

“La donación de esa cámara térmica es un elemento que no muchos cuarteles la tienen. Es muy importante para la seguridad del bombero y para poder desarrollar un trabajo con mayor seguridad”, destacó Viana.

La cámara térmica permite operar en contextos donde la visibilidad es nula, como en incendios estructurales dentro de viviendas o edificios cerrados. A través de la detección de calor, el dispositivo posibilita identificar focos de mayor temperatura, localizar posibles víctimas y advertir movimientos que a simple vista no podrían percibirse debido al humo.

Si bien los bomberos cuentan con equipos autónomos de respiración que garantizan protección en ambientes contaminados, hasta ahora no disponían de una herramienta que les brindara apoyo visual en esas condiciones extremas.

Viana señaló que comenzará una etapa de capacitación para el uso adecuado de la nueva tecnología. “No tenemos experiencia en el uso de estas cámaras, pero en Bomberos sabemos que todo se puede lograr, que nunca hay que dejar de intentarlo”, expresó.

Desde el cuartel agradecieron especialmente al intendente Matías Taccetta y al equipo municipal por el acompañamiento constante. “Siempre están alerta, apoyándonos y cuidándonos la espalda”, remarcaron.