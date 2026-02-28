Incendios en Villa Futalaufquen: continúan las tareas de contención con apoyo aéreo

Las autoridades continúan trabajando en la contención de los incendios forestales en la zona, con un despliegue de recursos terrestres y aéreos. El Comando Unificado, integrado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de la Provincia del Chubut, coordina las acciones para combatir los focos activos en el Parque Nacional.

En el incendio Puerto Café, 26 brigadistas trabajan para contener la propagación del fuego en la Zona Norte del parque, mientras que en el incendio La Tapera, 77 brigadistas se despliegan en la zona Su con apoyo de embarcaciones y transporte aéreo.

Tareas de Contención en el Parque Nacional Los Alerces

- 26 brigadistas trabajan para contener los focos activos del incendio Puerto Café en la Zona Norte del Parque Nacional.

- 77 brigadistas se despliegan en la zona Sur, en el incendio La Tapera, con apoyo de embarcaciones y transporte aéreo.

- Medios aéreos realizan descargas de agua con helicópteros y aviones hidrantes para combatir el fuego.

Apoyo de la Comunidad

- Pobladores y vecinos de la zona de Los Cipreses colaboran con los equipos de apoyo y combate, aportando espacios privados para el despliegue logístico y atención al personal.

Restricciones y Recomendaciones

- No se permiten usos náuticos ni actividades en el Embalse Amutui Quimey y sectores del Río Grande – Futaleufú cercanos al incendio La Tapera.

- Se solicita a los vecinos y visitantes respetar los límites de velocidad máxima y mantener el tránsito vehicular en situación de alerta, especialmente en zonas de caminos sinuosos y de cornisa.

- La velocidad máxima en caminos internos del Parque Nacional es de 40 km/h, y los vehículos oficiales tienen prioridad absoluta de paso.

La intendencia del Parque Nacional Agradece la colaboración a:

- Personal de Parques Nacionales de las regionales Norte, Centro y Sur.

- Instituciones nacionales: Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, INTA y Vialidad Nacional.

- Brigadas provinciales de las regiones Norte, Centro y Sur.

- Municipalidad de Esquel, Protección Ciudadana del Chubut, Servicios Provinciales de Manejo del Fuego del Chubut y Neuquén, Vialidad Provincial, Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas provincial, Secretaría de Salud y Subsecretaría de Protección Ciudadana del Chubut.

- Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut y prestadores turísticos.

- Dirección y personal de la Escuela N°25 de Villa Futalaufquen.

- Prestadores turísticos: El Aura, Cleona, Glaxiar, Peña Construcciones, Camping Los Maitenes, Planta Educativa, Pucon Pai, Club de Pescadores y Complejo Bahía Rosales. 🙏