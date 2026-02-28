20°
28 de Febrero de 2026
28 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

La Cooperativa del HZE donó 2 microscopios y una computadora para el Servicio de Anatomía Patológica.

Con una inversión total de $10.366.560, uno de los microscopios cuenta con cámara digital, lo que permite tomar imágenes y transmitir en vivo los preparados histológicos .
Por Redacción Red43

La Cooperativa del Hospital Zonal de Esquel hizo entrega de la donación de 2 microscopios y una computadora para el Servicio de Anatomía Patológica.

 

Con una inversión total de $10.366.560, uno de los microscopios cuenta con cámara digital, lo que permite tomar imágenes y transmitir en vivo los preparados histológicos .

Este equipamiento es indispensable para la tarea diaria del servicio, especialmente ahora con el ingreso de dos nuevos médicos patólogos .

 


Además, la cámara digital facilita la consulta de casos complejos con centros de referencia, la participación en congresos y el trabajo académico conjunto con otras instituciones.

Actualmente el HZE con un microscopio de doble cabezal cedido temporalmente por Oncohematología, por eso esta incorporación es tan importante.

 

