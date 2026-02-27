17°
21°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 27 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelLa Cascada
27 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: Estrenan mesas inclusivas y mobiliario reciclado en La Cascada

Con bancos orientados al paso de La Trochita y el uso de madera plástica reciclada, buscan fomentar el encuentro familiar y el cuidado del entorno.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En un esfuerzo por modernizar y hacer más cómodos los pulmones verdes de la ciudad, la Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría de Espacios Verdes, finalizó la instalación de nuevo mobiliario urbano e iluminación solar. El proyecto, que inició en diciembre, tuvo su etapa final hace pocos días con la colocación de mesas inclusivas y reposeras urbanas.

 

Diseño estratégico y sustentable

 

Carolina Lemir, referente del área, destacó que el equipamiento fue diseñado específicamente para aprovechar el paisaje local. "Tenemos varias reposeras urbanas mirando al cerro 21 y un banco ubicado estratégicamente para poder sentarse a ver pasar La Trochita", detalló la funcionaria.

 

Un punto clave de la obra es la sostenibilidad. El mobiliario sigue una línea estética de hierro y "madera plástica", un material fabricado a partir de plástico reciclado que garantiza una mayor durabilidad a la intemperie y reduce el impacto ambiental. Además, se instaló iluminación solar para mejorar la seguridad y la visibilidad durante la noche sin consumo eléctrico convencional.

 

El valor de los espacios públicos

 

Lemir también hizo mención al entorno natural, señalando que, si bien el curso de agua del arroyo está siendo captado actualmente por la Cooperativa para consumo domiciliario, se espera que con las próximas lluvias vuelva a fluir para completar el paisaje del lugar.

 

"Invitamos a toda la comunidad a cuidarlo, a hacerse parte, a venir a compartir un picnic o unos mates", expresó Lemir, quien subrayó que contar con lugares planificados para la vida diaria "hace que nuestra vida sea significativamente más feliz".

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Juicio por la muerte de Walter Arturo Pardo: sus hermanas cuestionan el fallo y denuncian irregularidades
2
 Hizo un pozo en el fondo de su casa para plantar un árbol y salió petróleo
3
 Héctor Luis Elgueta QEPD
4
 "La Tapera" en llamas: combaten los nuevos focos del PNLA
5
 Elba Cayecul QEPD
1
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
2
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
3
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
4
 Samir Said: historia de esfuerzo y compromiso con Esquel
5
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -