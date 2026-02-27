Esquel: Estrenan mesas inclusivas y mobiliario reciclado en La Cascada

En un esfuerzo por modernizar y hacer más cómodos los pulmones verdes de la ciudad, la Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría de Espacios Verdes, finalizó la instalación de nuevo mobiliario urbano e iluminación solar. El proyecto, que inició en diciembre, tuvo su etapa final hace pocos días con la colocación de mesas inclusivas y reposeras urbanas.

Diseño estratégico y sustentable

Carolina Lemir, referente del área, destacó que el equipamiento fue diseñado específicamente para aprovechar el paisaje local. "Tenemos varias reposeras urbanas mirando al cerro 21 y un banco ubicado estratégicamente para poder sentarse a ver pasar La Trochita", detalló la funcionaria.

Un punto clave de la obra es la sostenibilidad. El mobiliario sigue una línea estética de hierro y "madera plástica", un material fabricado a partir de plástico reciclado que garantiza una mayor durabilidad a la intemperie y reduce el impacto ambiental. Además, se instaló iluminación solar para mejorar la seguridad y la visibilidad durante la noche sin consumo eléctrico convencional.

El valor de los espacios públicos

Lemir también hizo mención al entorno natural, señalando que, si bien el curso de agua del arroyo está siendo captado actualmente por la Cooperativa para consumo domiciliario, se espera que con las próximas lluvias vuelva a fluir para completar el paisaje del lugar.

"Invitamos a toda la comunidad a cuidarlo, a hacerse parte, a venir a compartir un picnic o unos mates", expresó Lemir, quien subrayó que contar con lugares planificados para la vida diaria "hace que nuestra vida sea significativamente más feliz".