Esquel: Taccetta confirmó 8 ofertas para el Aeropuerto y obras en la Avenida Ameghino

En un repaso detallado sobre la actualidad de la obra pública y las gestiones ante organismos nacionales, el intendente Matías Taccetta destacó el fuerte ritmo de inversión que vive la ciudad. Tras años de lo que calificó como un "parate castigador", el mandatario subrayó que hoy se ven frentes de trabajo en todos los sectores de Esquel, desde servicios básicos hasta infraestructura estratégica.

El Aeropuerto: Parking y segunda etapa

Respecto a la obra del Aeropuerto, Taccetta confirmó que la licitación para la primera etapa (el estacionamiento o parking) ya tuvo su apertura de sobres con la presentación de entre 7 y 8 empresas de todo el país.

"Se adjudicará a la empresa más conveniente, no solo por costos sino por experiencia. Pedimos un adicional para que el ingreso desde la Ruta 40 hasta el parking también esté contemplado", explicó. Además, adelantó que el compromiso del ORSNA y Aeropuertos Argentina es licitar la segunda etapa —el edificio— una vez iniciada la actual, con una inversión estimada de 30 millones de dólares. "Son obras que trascienden gestiones porque llevan de dos a tres años", añadió.

Ruta 259 y Avenida Ameghino

Uno de los anuncios más esperados tiene que ver con la conectividad vial. Tras gestiones que involucran una compensación de deuda entre Provincia y Nación, se confirmó la obra que abarca gran parte de la Ruta 259.

"Queríamos que empiece por Esquel y la Avenida Ameghino va a ser beneficiada desde el ingreso mismo. Estimamos que en aproximadamente tres semanas la empresa ya se instalará en la ciudad", detalló Taccetta.

Gestiones aéreas: JetSMART en la mira

En cuanto a la conectividad, el intendente reveló que el Ministro de Turismo, Diego Lapenna, mantiene conversaciones avanzadas para sumar nuevas aerolíneas. "Ya se iniciaron charlas con JetSMART para garantizar vuelos a la zona. Sería el primer vuelo de esta empresa para la región", adelantó. Si bien reconoció que el año es complejo por la logística de Aerolíneas Argentinas de cara a eventos internacionales (Mundial), la prioridad sigue siendo asegurar rutas como la de Córdoba-Esquel.

Generación de empleo

Finalmente, Taccetta vinculó el despliegue de obras con la paz social. "Lo que más nos interesa es la generación de trabajo. En conjunto con la UOCRA hemos conseguido que la obra pública reactive puestos laborales, y eso se nota en la tranquilidad de la gente. De nada sirve hacer anuncios si las obras no se hacen; hoy las estamos viendo en cada barrio", concluyó.