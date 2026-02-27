20°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 27 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Esquelobrasaeropuerto
27 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: Taccetta confirmó 8 ofertas para el Aeropuerto y obras en la Avenida Ameghino

Matías Taccetta confirmó que la licitación para el estacionamiento de la terminal aérea ya tiene oferentes. El intendente adelantó que, tras esta etapa, se buscará el financiamiento nacional para el edificio principal de la terminal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En un repaso detallado sobre la actualidad de la obra pública y las gestiones ante organismos nacionales, el intendente Matías Taccetta destacó el fuerte ritmo de inversión que vive la ciudad. Tras años de lo que calificó como un "parate castigador", el mandatario subrayó que hoy se ven frentes de trabajo en todos los sectores de Esquel, desde servicios básicos hasta infraestructura estratégica.

 

El Aeropuerto: Parking y segunda etapa

 

Respecto a la obra del Aeropuerto, Taccetta confirmó que la licitación para la primera etapa (el estacionamiento o parking) ya tuvo su apertura de sobres con la presentación de entre 7 y 8 empresas de todo el país.

 

"Se adjudicará a la empresa más conveniente, no solo por costos sino por experiencia. Pedimos un adicional para que el ingreso desde la Ruta 40 hasta el parking también esté contemplado", explicó. Además, adelantó que el compromiso del ORSNA y Aeropuertos Argentina es licitar la segunda etapa —el edificio— una vez iniciada la actual, con una inversión estimada de 30 millones de dólares. "Son obras que trascienden gestiones porque llevan de dos a tres años", añadió.

 

Ruta 259 y Avenida Ameghino

 

Uno de los anuncios más esperados tiene que ver con la conectividad vial. Tras gestiones que involucran una compensación de deuda entre Provincia y Nación, se confirmó la obra que abarca gran parte de la Ruta 259.

 

"Queríamos que empiece por Esquel y la Avenida Ameghino va a ser beneficiada desde el ingreso mismo. Estimamos que en aproximadamente tres semanas la empresa ya se instalará en la ciudad", detalló Taccetta.

 

Gestiones aéreas: JetSMART en la mira

 

En cuanto a la conectividad, el intendente reveló que el Ministro de Turismo, Diego Lapenna, mantiene conversaciones avanzadas para sumar nuevas aerolíneas. "Ya se iniciaron charlas con JetSMART para garantizar vuelos a la zona. Sería el primer vuelo de esta empresa para la región", adelantó. Si bien reconoció que el año es complejo por la logística de Aerolíneas Argentinas de cara a eventos internacionales (Mundial), la prioridad sigue siendo asegurar rutas como la de Córdoba-Esquel.

 

Generación de empleo

 

Finalmente, Taccetta vinculó el despliegue de obras con la paz social. "Lo que más nos interesa es la generación de trabajo. En conjunto con la UOCRA hemos conseguido que la obra pública reactive puestos laborales, y eso se nota en la tranquilidad de la gente. De nada sirve hacer anuncios si las obras no se hacen; hoy las estamos viendo en cada barrio", concluyó.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El legado del "Pato" Vidal sigue vivo: Su hijo volvió a abrir las puertas del local
2
 Golpe al narcomenudeo en Esquel: Desarticulan un punto de venta con modalidad "Kiosco" y "Delivery"
3
 "Unas palabras para volver": Habló el referente de la empresa de buceo tras la tragedia de Sofía Devries
4
 Juicio por la muerte de Walter Arturo Pardo: sus hermanas cuestionan el fallo y denuncian irregularidades
5
 Héctor Luis Elgueta QEPD
1
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
2
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
3
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
4
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
5
 Samir Said: historia de esfuerzo y compromiso con Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -