20°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 28 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelCartas a Esquel
28 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El arte de escribir a mano: El podcast "Cartas a Esquel" rescata la memoria viva de la ciudad

Marco Tonizzo presentó "Contemos Esquel", un taller de escritura que se convirtió en un podcast de 11 capítulos. Con música de Miguel Trafipán, la obra invita a redescubrir la ciudad a través de relatos íntimos escritos a mano.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En una época donde la comunicación parece reducida a la velocidad de un audio de WhatsApp que a veces ni llegamos a escuchar, el taller "Contemos a Esquel" propuso un acto de rebeldía: volver al papel y la lapicera. Marco Tonizzo, responsable de la iniciativa, presentó el resultado de este proceso creativo que hoy se traduce en una serie de podcasts dedicados a los 120 años de la ciudad.

 

La "antología de lo íntimo"

 

El taller, que funcionó durante el verano en el Centro Cultural Melipal y en la sede del Barrio Buenos Aires, trabajó sobre el género epistolar. "Escribir a mano nos obliga a frenar la cabeza, a elegir las palabras con otro tiempo", explicó Tonizzo. Esta "ventana a lo íntimo" permitió que personas de diversas generaciones compartieran anécdotas, recuerdos de la ciudad de ayer y deseos para la de mañana.

 

El proyecto tomó como referencia el célebre "Epistolar Podcast", pero con una impronta puramente local. "La carta se lee y se relee; tiene un tiempo que no está reducido a la velocidad de internet", destacó el coordinador, valorando la vigencia de tradiciones locales como los mensajes al poblador.

 

Música y voces protagonistas

 

El podcast no solo es un documento histórico por sus letras, sino también por su sonido. El reconocido músico Miguel Trafipán fue una pieza clave: no solo compartió su historia en uno de los episodios, sino que compuso la música original que hila cada relato con su guitarra.

 

Entre los participantes que prestaron su voz y sus recuerdos se encuentran "La Negrita", Iris Medici, Carlos de Leonardis, Sara, Cecilia, Tiziana y Luisina, conformando un mosaico diverso de identidades esquelenses.

 

Dónde encontrarlo

 

Los 11 episodios de "Cartas a Esquel en sus 120 años" ya pueden disfrutarse en:

 

Spotify

 

YouTube

 

Otras plataformas de podcast

 

Para quienes deseen comunicarse con el coordinador del taller por dudas o consultas, pueden hacerlo al celular 11-6184-6192.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Espectáculo en el cielo: Seis planetas se alinean este sábado y podrán verse desde Esquel
2
 Ajuste estatal: El Gobierno nacional eliminó el plus por presentismo para empleados públicos
3
 QEPD: Walter Gabriel Rios
4
 Esquel: Estrenan mesas inclusivas y mobiliario reciclado en La Cascada
5
 Esquel: Taccetta confirmó 8 ofertas para el Aeropuerto y obras en la Avenida Ameghino
1
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
2
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
3
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
4
 Samir Said: historia de esfuerzo y compromiso con Esquel
5
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -