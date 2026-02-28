El arte de escribir a mano: El podcast "Cartas a Esquel" rescata la memoria viva de la ciudad

En una época donde la comunicación parece reducida a la velocidad de un audio de WhatsApp que a veces ni llegamos a escuchar, el taller "Contemos a Esquel" propuso un acto de rebeldía: volver al papel y la lapicera. Marco Tonizzo, responsable de la iniciativa, presentó el resultado de este proceso creativo que hoy se traduce en una serie de podcasts dedicados a los 120 años de la ciudad.

La "antología de lo íntimo"

El taller, que funcionó durante el verano en el Centro Cultural Melipal y en la sede del Barrio Buenos Aires, trabajó sobre el género epistolar. "Escribir a mano nos obliga a frenar la cabeza, a elegir las palabras con otro tiempo", explicó Tonizzo. Esta "ventana a lo íntimo" permitió que personas de diversas generaciones compartieran anécdotas, recuerdos de la ciudad de ayer y deseos para la de mañana.

El proyecto tomó como referencia el célebre "Epistolar Podcast", pero con una impronta puramente local. "La carta se lee y se relee; tiene un tiempo que no está reducido a la velocidad de internet", destacó el coordinador, valorando la vigencia de tradiciones locales como los mensajes al poblador.

Música y voces protagonistas

El podcast no solo es un documento histórico por sus letras, sino también por su sonido. El reconocido músico Miguel Trafipán fue una pieza clave: no solo compartió su historia en uno de los episodios, sino que compuso la música original que hila cada relato con su guitarra.

Entre los participantes que prestaron su voz y sus recuerdos se encuentran "La Negrita", Iris Medici, Carlos de Leonardis, Sara, Cecilia, Tiziana y Luisina, conformando un mosaico diverso de identidades esquelenses.

Dónde encontrarlo

Los 11 episodios de "Cartas a Esquel en sus 120 años" ya pueden disfrutarse en:

Spotify

YouTube

Otras plataformas de podcast

Para quienes deseen comunicarse con el coordinador del taller por dudas o consultas, pueden hacerlo al celular 11-6184-6192.