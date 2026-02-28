De la Cordillera a las Diagonales: La Catedral de La Plata, un faro para el sentimiento esquelense

Para un esquelense, llegar a La Plata es cambiar el horizonte de montañas por uno de trazado perfecto. Pero en medio de esa cuadrícula de cemento y árboles, emerge una figura que, por su magnitud, se vuelve el refugio visual de quienes vienen del Sur: la Catedral de la Inmaculada Concepción.

Este ícono no es solo una joya arquitectónica; para los cientos de chubutenses que viajaron miles de kilómetros para formarse profesionalmente, la Catedral representa el punto de encuentro, el éxito de la meta alcanzada y el testigo silencioso de sus años de estudio.

Historia y Corazón

Ubicada en el centro geográfico de la ciudad, frente a la Plaza Moreno, su construcción comenzó en 1884. Es uno de los templos neogóticos más grandes del mundo. Lo curioso es que estuvo "incompleta" (sin sus torres principales) durante décadas, hasta que en 1999 se terminaron las obras, coincidiendo con la época en que muchas camadas de profesionales esquelenses promediaban sus carreras.

Sus ladrillos a la vista y sus vitrales traídos de Francia y Alemania cuentan una historia de ambición y fe, similar a la determinación de aquel joven que deja Esquel para buscar un título universitario.

Guía para el visitante (o el estudiante nostálgico)

¿Dónde está ubicada? Se encuentra en la manzana comprendida por las calles 14 y 15, y las avenidas 51 y 53. Está justo en el "corazón" del eje fundacional.

¿Cómo llegar?

A pie: Si estás en el centro (calle 7 y 50), solo debes caminar por la Avenida 51 hacia la Plaza Moreno. Son solo 7 cuadras.

En colectivo: Casi todas las líneas que pasan por el centro te acercan (Línea Norte, 506, 307, 273). Solo debes bajar en las inmediaciones de Plaza Moreno.

¿Qué hacer en la Catedral?

Si vas de visita, o si llevas a tu familia que viaja desde Chubut para verte recibir el diploma, no pueden perderse:

El Museo de la Catedral: Ubicado en la planta baja, permite conocer la historia de su construcción y ver los planos originales.

Ascenso al Ascensor Panorámico: Es la actividad estrella. Te permite subir a una de las torres para tener una vista de 360 grados. En un día claro, se puede ver la costa del Río de la Plata y, por supuesto, la traza perfecta de la ciudad.

Recorrer la Cripta: Donde descansan los restos del fundador de la ciudad, Dardo Rocha.

Admirar los Vitrales: Un momento de silencio bajo la luz de los vitrales es el remedio perfecto para la "morriña" (la nostalgia) del pago sureño.

Dato para el esquelense: La distancia entre la Intendencia de Esquel y la Catedral de La Plata es de casi 1.900 km, pero frente a su fachada, esa distancia parece acortarse cuando uno se siente en casa.

