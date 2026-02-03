Llega a Trevelin Mati Mormandi



El Porteño Mormandi canta, cuenta y toca el piano en un teclado blanco.

En sus recitales todo lo que suena huele a tango y a candombe y lleva una canción en el centro y es Jazz o como le llamen, y aunque no quiera, es moderno. Y clásico. Y habla de algo que nos incluye a todos.

Alguien dijo que para saber qué hace hay que verlo en vivo, ya que excede toda descripción, género o etiqueta.

Hoy martes 3 de Febrero a las 20.30 horas, se presenta en un recital intimo en Casa Hexágona, Trevelin, espacio reduccido con reservas al 2945 691927

Nacido en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 29 de noviembre de 1975, comenzó sus estudios de piano con Lolita Lechner en 1980, en 1990 con Alex Ezquer y entre 1993 y 1995 lenguaje y armonìa con Claudio Morgado y Pablo Rodriguez. Compositor, pianista y peculiar cantante, tocó en muchìsimos bares, antros y auditorios de la Argentina y desde 2005 de Europa, haciendo Tango, Candombe, y una sintesis del lenguaje musical del cono sur.

Participó como fundador de Papas ni Pidamos (ska), Dancing Mood (ska), colaboró con U-Niko Dubs&Friends (dub-reggae), colaboró en composiciones y conciertos con Nora Sarmoria, formó duo con Rodrigo Mercado, con Oscar Linero H, con Daniel "MorMan" Mormandi, formó el quinteto "UnRato grup" con quienes produjo 2 CDs, y 5 como solista