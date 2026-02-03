18°
18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 03 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelTrevelin
03 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Llega a Trevelin Mati Mormandi

Fue parte de Dancing Mood, Papas Ni Pidamos y cuenta con una discografía solista y colaborativa que se desplegará "sobre un piano blanco".
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota


El Porteño Mormandi canta, cuenta y toca el piano en un teclado blanco.  
En sus recitales todo lo que suena huele a tango y a candombe y lleva una canción en el centro y es Jazz o como le llamen, y aunque no quiera, es moderno.  Y clásico. Y habla de algo que nos incluye a todos. 

 

Alguien dijo que para saber qué hace hay que verlo en vivo, ya que excede toda descripción, género o etiqueta.

 

Hoy martes 3 de Febrero a las 20.30 horas, se presenta en un recital intimo en Casa Hexágona, Trevelin, espacio reduccido con reservas al 2945 691927

 

Nacido en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 29 de noviembre de 1975, comenzó sus estudios de piano con Lolita Lechner en 1980, en 1990 con Alex Ezquer y entre 1993 y 1995 lenguaje y armonìa con Claudio Morgado y Pablo Rodriguez. Compositor, pianista y peculiar cantante, tocó en muchìsimos bares, antros y auditorios de la Argentina y desde 2005 de Europa, haciendo Tango, Candombe, y una sintesis del lenguaje musical del cono sur.

 

Participó como fundador de Papas ni Pidamos (ska), Dancing Mood (ska), colaboró con U-Niko Dubs&Friends (dub-reggae), colaboró en composiciones y conciertos con Nora Sarmoria, formó duo con Rodrigo Mercado, con Oscar Linero H, con Daniel "MorMan" Mormandi, formó el quinteto "UnRato grup" con quienes produjo 2 CDs, y 5 como solista

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 María Elena Ledesma QEPD
2
 Chubut: profesorados y nuevas tecnicaturas abren su segunda etapa de inscripción
3
 Provincia deposita los haberes de empleados públicos y jubilados
4
 El mapa del fuego: el incendio en Los Alerces se expande sin control hacia el Este
5
 Álvarez advierte que el Concejo investigará la denuncia por irregularidades en la zona protegida del cerro La Torta
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
4
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
5
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -