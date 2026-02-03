Lago Puelo abre la agenda 2026 con talleres gratuitos para todas las edades

El Área de la Mujer de la Municipalidad de Lago Puelo lanzó una nueva edición de talleres gratuitos destinados a infancias, jóvenes y personas adultas.
Algunas de las propuestas comenzarán durante el mes de febrero, mientras que otras se sostendrán a lo largo de todo el año, con nuevos talleres previstos a partir de marzo.
Talleres disponibles en Lago Puelo
Estas son las propuestas abiertas actualmente, de acceso gratuito:
-
Amigurumis
Tallerista: Sandra Siciliano
2944 679395
-
Canto para personas adultas
Tallerista: Juan Carlos Recio
2944 516946
-
Canto grupal
Tallerista: Joaquín Calvo
280 4585804
-
Folklore
Tallerista: Silvina Promisio
2944 109614
-
Tejido
Tallerista: Isis Marques
2944 911121
-
Organización y conservación en el freezer
Tallerista: Fabiana Weidl
2944 694850
-
Ritmos (baile)
Tallerista: Sandra Siciliano
2944 679395
Cómo inscribirse
Para conocer días, horarios y lugares de cada taller, las personas interesadas pueden comunicarse directamente con las y los talleristas, cuyos contactos se encuentran detallados en cada propuesta.
O.P.