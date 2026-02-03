26°
Martes 03 de Febrero de 2026
03 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Lago Puelo abre la agenda 2026 con talleres gratuitos para todas las edades

La Municipalidad de Lago Puelo lanzó una variada agenda de talleres gratuitos para infancias, jóvenes y personas adultas, con propuestas culturales, artísticas y recreativas que comienzan en febrero y continuarán durante el año.
El Área de la Mujer de la Municipalidad de Lago Puelo lanzó una nueva edición de talleres gratuitos destinados a infancias, jóvenes y personas adultas.

 

Algunas de las propuestas comenzarán durante el mes de febrero, mientras que otras se sostendrán a lo largo de todo el año, con nuevos talleres previstos a partir de marzo.

 

 

Talleres disponibles en Lago Puelo

 

 

Estas son las propuestas abiertas actualmente, de acceso gratuito:

 

  • Amigurumis
    Tallerista: Sandra Siciliano
    2944 679395

     

  • Canto para personas adultas
    Tallerista: Juan Carlos Recio
    2944 516946

     

  • Canto grupal
    Tallerista: Joaquín Calvo
    280 4585804

     

  • Folklore
    Tallerista: Silvina Promisio
    2944 109614

     

  • Tejido
    Tallerista: Isis Marques
    2944 911121

     

  • Organización y conservación en el freezer
    Tallerista: Fabiana Weidl
    2944 694850

     

  • Ritmos (baile)
    Tallerista: Sandra Siciliano
    2944 679395

     

Cómo inscribirse

 

Para conocer días, horarios y lugares de cada taller, las personas interesadas pueden comunicarse directamente con las y los talleristas, cuyos contactos se encuentran detallados en cada propuesta.

 

 

 

O.P.

 

