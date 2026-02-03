Lago Puelo abre la agenda 2026 con talleres gratuitos para todas las edades

El Área de la Mujer de la Municipalidad de Lago Puelo lanzó una nueva edición de talleres gratuitos destinados a infancias, jóvenes y personas adultas.

Algunas de las propuestas comenzarán durante el mes de febrero, mientras que otras se sostendrán a lo largo de todo el año, con nuevos talleres previstos a partir de marzo.

Talleres disponibles en Lago Puelo

Estas son las propuestas abiertas actualmente, de acceso gratuito:

Amigurumis

Tallerista: Sandra Siciliano

2944 679395

Canto para personas adultas

Tallerista: Juan Carlos Recio

2944 516946

Canto grupal

Tallerista: Joaquín Calvo

280 4585804

Folklore

Tallerista: Silvina Promisio

2944 109614

Tejido

Tallerista: Isis Marques

2944 911121

Organización y conservación en el freezer

Tallerista: Fabiana Weidl

2944 694850

Ritmos (baile)

Tallerista: Sandra Siciliano

2944 679395

Cómo inscribirse

Para conocer días, horarios y lugares de cada taller, las personas interesadas pueden comunicarse directamente con las y los talleristas, cuyos contactos se encuentran detallados en cada propuesta.

