Una policía fuera de servicio permitió la detención de un hombre por encubrimiento

Un hecho que comenzó como una recorrida cotidiana terminó con un operativo policial en pleno centro de El Bolsón. Una empleada policial fuera de servicio reconoció una motocicleta denunciada como robada a fines de enero y, tras dar aviso a sus pares, se logró el secuestro del rodado y la detención de un hombre de 28 años, además de la identificación de una adolescente.

El episodio se registró este lunes por la tarde, cuando la uniformada observó a dos personas que descendieron de una motocicleta y la estacionaron en las inmediaciones de la Plaza Pagano. Por las características del vehículo, la agente reconoció que se trataba de la moto denunciada como sustraída el 29 de enero.

Operativo en inmediaciones de Plaza Pagano

Personal de la Comisaría 12ª de El Bolsón desplegó un operativo en la zona para identificar a las personas vinculadas al rodado. Los efectivos localizaron a los sospechosos, que caminaban por el sector céntrico.

Según se informó oficialmente, se trataba de una adolescente de 17 años, quien fue puesta a disposición de las autoridades de minoridad, y de un hombre de 28 años, que quedó detenido e implicado en una causa por encubrimiento en grado de flagrancia.

La motocicleta presentaba daños

La moto recuperada es una Mondial 150 cc, la cual presentaba signos evidentes de daños, compatibles con maniobras realizadas durante la sustracción. El vehículo fue secuestrado en el marco de las actuaciones ordenadas por la Unidad Fiscal Descentralizada de El Bolsón.

O.P.