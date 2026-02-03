Cuando el cielo cambia el ánimo: Lluvias, viento y situación actual del fuego

Después de semanas marcadas por el humo, la tensión y la incertidumbre, la Comarca Andina amaneció este martes bajo un sonido que muchos esperaban: el de una lluvia sostenida y pareja, presente desde ayer y todavía activa en las primeras horas del día. El agua no solo refresca el ambiente: reordena el ánimo colectivo, baja el riesgo inmediato y ofrece una tregua en un verano atravesado por el fuego.

El contexto, sin embargo, sigue siendo sensible. Desde el 5 de enero, la Comarca convive con un incendio que llegó a ser de grandes dimensiones y que, hace algunas semanas, fue declarado contenido, lo que permitió iniciar un lento retorno a la normalidad. A la par de ese alivio, otro frente preocupa: el incendio activo en el sector de Villa Lago Rivadavia, dentro del área del Parque Nacional Los Alerces, que en las últimas horas mostró reactivaciones asociadas al viento.

En ese equilibrio frágil entre alivio y alerta, el pronóstico del día cobra un valor especial.

El pronóstico: lluvias que ordenan el día y bajan el riesgo

El martes 3 de febrero se presenta inestable pero favorable para la cordillera chubutense, con lluvias durante gran parte de la jornada y temperaturas moderadas.

Mañana

Condiciones: Lluvias persistentes

Temperatura: 15 °C

Viento: Oeste, leve (7 a 12 km/h)

Probabilidad de precipitación: 40 a 70%

Desde la madrugada se registran lloviznas y lluvias débiles, con cielo cubierto. Un inicio de jornada con impacto positivo en el control de focos calientes.

Tarde

Condiciones: Lluvias y chaparrones aislados

Temperatura máxima: 19 °C (con registros puntuales que podrían rondar los 21 °C)

Viento: Oeste, moderado (13 a 22 km/h)

Ráfagas: hasta 50 km/h

Probabilidad de precipitación: 40 a 70%

La tarde será la franja más dinámica: se mantiene la posibilidad de lluvia, aunque con mejoras temporarias. Atención al viento, que podría intensificarse, especialmente en zonas altas y abiertas.

Noche

Condiciones: Chaparrones aislados, luego cielo parcialmente nuboso

Temperatura: 14 a 16 °C

Probabilidad de precipitación: 10 a 40%

Hacia la noche, las lluvias tenderán a debilitarse, dando paso a un cierre de jornada más estable.

Incendio en Puerto Patriada: contenido en un 85%, pero con trabajo constante

Según el Parte N.º 33 (2/2 – 22.30 hs), el incendio en Puerto Patriada se mantiene contenido en un 85%, aunque el sector del Arroyo El Blanco continúa activo en todo su perímetro.

Personal afectado: 158 personas

Vegetación afectada: matorral, bosque implantado y nativo

Tareas: detección de puntos calientes, construcción de líneas, enfriamientos y apertura de fajas con maquinaria pesada

Medios aéreos: operativos a requerimiento

Las brigadas continúan con recorridos preventivos en La Burrada, El Coihue y El Retamal, priorizando la consolidación del perímetro y el enfriamiento profundo. La lluvia llegada en las últimas horas mejora las condiciones, pero no reemplaza el trabajo en tierra.

Villa Lago Rivadavia: el frente que preocupa

La situación más delicada se registra en el incendio activo en el sector Villa Lago Rivadavia – Puerto Café, que pasó a jurisdicción provincial.

Durante la tarde del lunes, un aumento repentino del viento provocó una reactivación importante en la cabeza del foco, obligando al repliegue preventivo de brigadistas y generando focos secundarios que alcanzaron el Pinar de Geréz.

Puntos importantes:

Dos viviendas de la Eco Aldea fueron defendidas con éxito , sin daños

Personal de línea: 208 combatientes

Total afectado al operativo: 309 personas

Amplio despliegue de recursos terrestres y aéreos, incluyendo 7 aviones hidrantes, helicópteros con helibalde y autobombas

Las tareas se concentraron en ataque directo, ensanche de fajas cortafuego y enfriamientos continuos, con apoyo de medios aéreos cuando la visibilidad lo permitió.

Entre el alivio y la cautela

La lluvia trae una señal positiva para la zona: baja temperaturas, eleva la humedad y ofrece mejores condiciones para el combate del fuego. Pero el escenario sigue exigiendo prudencia y responsabilidad.

Este martes no es un punto final, sino un respiro. Uno necesario. Mientras el agua cae, las brigadas siguen en línea y la cordillera, poco a poco, intenta volver a respirar sin olvidar que el verano todavía está en marcha.

O.P.