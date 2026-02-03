Crisis hídrica en Esquel: "La lluvia ayuda, pero no alcanza para recuperar las reservas"

En una jornada marcada por las lluvias en la región, la Cooperativa 16 de Octubre analizó el impacto de este alivio climático en el sistema de abastecimiento de la ciudad. Aunque las precipitaciones favorecen el combate de los incendios y disminuyen la evaporación, Mauricio Mateos fue contundente: "Son buenas, pero es poco; no se ha notado un aumento del caudal en las captaciones".

Niveles críticos y problemas técnicos

Desde principios de enero, la Cooperativa realiza controles semanales que muestran una tendencia preocupante: el descenso constante del Arroyo Esquel y la Laguna Willmanco. Esta bajante afecta directamente a las perforaciones, donde los niveles freáticos han caído de tal forma que hoy se debió intervenir una de las bombas. "Tuvimos que sacar todo y poner una bomba más chica y a mayor profundidad porque el caudal ya no daba", explicó el gerente.

La situación es especialmente difícil en los barrios cercanos a la planta de agua, como el Güemes y Malvinas Argentinas, donde la falta de presión es recurrente. Para compensar estos sectores, el personal operativo debe "quitarle" agua a otras zonas de la ciudad, una maniobra compleja que no siempre es suficiente.

El desafío del consumo excesivo

Mateos señaló que el problema se agrava por el elevado consumo de la población. Mientras que una familia de cuatro personas debería consumir unos 800 litros diarios, el promedio actual en Esquel supera los 400 litros por habitante. "Hay gente que no tiene ningún cuidado: riegan con agua potable cuando no se puede, dejan canillas abiertas, lavan autos o llenan piletas 'pelopincho' demasiado seguido", lamentó.

Esta demanda excesiva provoca cortes no programados, que son los que más quejas generan. "Al no estar avisados, los vecinos no pueden resguardar agua. Pedimos disculpas, pero restablecer la presión tras una caída brusca por consumo requiere sacar agua de otros sectores y operativamente no es sencillo", detalló.

Cortes vigentes y proyecciones

Para intentar recuperar las cisternas, se mantienen restricciones de presión y cortes en sectores específicos:

De 13:00 a 17:00 y de 00:00 a 06:00: Parte baja de Villa Ayelén, Villa Hípica, zona sur (Don Bosco y Buenos Aires bajo), y Barrio Estación bajo (para recuperar la zona alta).

Barrio Güemes: Cortes intermitentes durante la siesta cuando las bombas se quedan sin caudal.

Sectores 133 Viviendas y 28 de Junio: Restricciones para recuperar las reservas de la planta.

"Para recuperarnos necesitamos un invierno con nieve y lluvias normales o superiores. Por ahora, el alivio llegará recién en marzo con los días frescos, pero hoy la prioridad es que las captaciones no dejen de aportar", concluyó Mateos.









M.G