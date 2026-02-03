El Sable Corvo vuelve a Granaderos: polémica, renuncia y amparo judicial

Este 3 de febrero, mientras el país conmemora el bautismo de fuego de los Granaderos, el Boletín Oficial publicó el decreto 81/2026. Con la firma del presidente Javier Milei, la norma ordena el traslado del sable corvo del General José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional (MHN) hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo para su custodia definitiva.

Renuncia y conflicto institucional

La medida generó un sismo en el área de Patrimonio. Al conocerse el decreto, la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia indeclinable. El malestar radica en el cambio de órbita del objeto: el sable pasará de un espacio civil y cultural a un recinto militar, lo que pone en duda la accesibilidad pública de la pieza más importante de la historia argentina.

En paralelo, la justicia recibió un pedido de amparo presentado por familiares de Manuelita Rosas. El argumento se basa en la voluntad histórica de la familia, que donó el sable al Museo en 1896 bajo la gestión de su fundador, Adolfo Carranza. Los descendientes sostienen que el traslado vulnera el espíritu de aquella donación.

Una historia de traslados y política

El decreto de Milei deroga la normativa de 2015 que, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, había restituido el sable al Museo Histórico tras décadas de custodia militar. El trasfondo de la decisión actual se gestó la semana pasada, tras una invitación del intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, para que el sable estuviera presente en los actos de hoy.

A pesar de que no hubo pedidos formales a la dirección del Museo, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, dio "luz verde" no solo al préstamo temporal para el acto en Santa Fe, sino a la mudanza definitiva de su custodia.

El recorrido del Sable

El sable corvo tiene una historia cargada de simbolismo y tensión:

1848: San Martín se lo lega en su testamento a Juan Manuel de Rosas.

1896: Manuelita Rosas lo dona al Museo Histórico Nacional.

1963/1965: Es robado en dos oportunidades por comandos de la juventud peronista.

1966: Tras el golpe de Onganía, se entrega su custodia a Granaderos por razones de seguridad.

2015: Regresa al Museo Histórico Nacional.

2026: El decreto actual ordena su regreso al Regimiento de Granaderos.



Mientras se define quién sucederá a Rodríguez Aguilar en la dirección del museo —cuyo concurso se prevé para finales de febrero—, la pieza que simboliza la libertad de América vuelve a ser el centro de una disputa entre el ámbito académico-cultural y el poder político-militar.