De la quena al sintetizador: la variada oferta educativa del espacio "Awen" en Esquel

En el corazón de un pulmón de manzana en Esquel, existe un lugar donde el ruido del mundo exterior desaparece para dar paso a la melodía. Se trata de Espacio Awen, un proyecto liderado por los músicos y docentes Pablo Williams y Sebastián Azparren, que tras dos años de evolución se ha consolidado como un centro exclusivo de enseñanza y producción musical.

El nombre no es casual: "Awen" deriva del galés y remite a la inspiración y al encuentro de los antiguos bardos celtas. Esa mística se traduce hoy en un espacio cognitivo y de expresión donde el aprendizaje se aleja de las "competencias tóxicas" para centrarse en la sensibilidad del estudiante.

Una oferta de instrumentos sin fronteras



La propuesta es notablemente amplia. Desde instrumentos clásicos y modernos como el piano, saxofón, guitarra y sintetizadores, hasta una profunda inmersión en los vientos andinos (quenas, sikus, whistles) y cuerdas tradicionales como el charango.

"Queremos que la gente se anime a probar. Si no tienen el instrumento, nosotros se lo prestamos para la clase", comenta Williams. Además, para quienes deciden dar el salto y comprar su propio equipo —especialmente en instrumentos complejos como el saxo— los docentes ofrecen asesoramiento técnico y nexos con luthiers especializados.

Tecnología y formación profesional



Una de las grandes ventajas de Espacio Awen es su infraestructura. El lugar cuenta con un "Box in Box", un cubículo insonorizado y acustizado diseñado para grabaciones profesionales. "La idea es que cada estudiante que cierre un tema pueda grabarlo y llevarse su propia pista", explica Azparren.

Además de los instrumentos, el espacio ofrece formación en Producción Musical, enseñando a manejar programas (DAWs) para que los jóvenes —y no tan jóvenes— aprendan a ecualizar y profesionalizar las capturas que muchas veces realizan de forma casera.

Encuentros y comunidad



Más que simples muestras de fin de año, en Awen se apuesta por los ensambles y los encuentros musicales. "La música es encuentro y compañía para el alma", afirman. Por ello, las puertas están abiertas para todas las edades: desde talleres de exploración para niños a partir de los 5 años, hasta clases para adultos mayores y jubilados.



Guía de Inscripción y Valores 2026

Si estás pensando en comenzar, estos son los detalles operativos de la propuesta: