Kabir Producciones presenta una cartelera artística de lujo para este mes

La productora Karem Bourdargham detalló la intensa agenda para este mes, que incluye la llegada del bailarín internacional Lucas Cidade, el regreso de artistas locales consagrados y una noche inédita de danzas árabes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En un febrero que apuesta fuerte a la cultura, Kabir Producciones lanza una cartelera que combina el talento zonal con figuras de trayectoria mundial. Karem Bourdargham, referente de la productora, destacó la importancia de acompañar a los artistas locales: "Hay muchísima calidad y mucho trabajo detrás. Son espectáculos muy disfrutables y qué mejor que motivarlos e incentivarlos".

 

El cronograma de febrero

 

  • Jueves 12: Llega el bailarín internacional Lucas Cidade con su espectáculo "Territorio en los Pies" en Los Carreros. Se trata de un show de folclore, tango y malambo que contará con invitados como Pablo Cárdenas, Sibyl Hughes y Semillas de Malambo, entre otros.

     

  • Viernes 13: Cidade dictará un seminario intensivo en la Asociación Sirio-Libanesa sobre malambo, zapateo, uso de poncho, boleadoras y bombo. Una capacitación clave para los numerosos grupos de danzas de la ciudad.

     

  • Sábado 14: Noche de San Valentín con Jaimo en Los Carreros. El artista local, de gran presente en Córdoba, se presentará junto a músicos y bailarines amigos.

     

  • Domingo 15: El arte se traslada a Trevelin. Lucas Cidade y Natalia Sbihl presentarán un show de tango y folclore en La Encrucijada, acompañados por Gabriel Guerrero, Sara Tejeda y Luciano Nahuel Pan.

     

  • Viernes 20: Es el turno de Fede Quilodran y su compañía. El "Chico de Rojas", finalista del Pre-Cosquín, trae la esencia de Cholila a Esquel en un show que había sido pospuesto por la emergencia de los incendios en enero.

     

  • Sábado 28: Por primera vez, las danzas árabes llegan a Los Carreros con la presencia de Isabela Sidoti, bailarina de trayectoria en países árabes, junto a artistas locales del rubro.

     

Información para el público

 

Karem recordó que todos los espectáculos realizados en el restaurante Los Carreros son con entrada libre y gratuita, aunque se recomienda realizar reservas previas debido a la alta demanda.

 

"Kabir Producciones no solo desarrolla productos propios, sino que también brinda soporte a artistas que buscan profesionalizar sus fechas y seminarios", explicó Bourdargham. Para más detalles y reservas, los interesados pueden consultar en Instagram a @kabirproducciones o al perfil personal de Karem Bourdargham.



M.G

 

