Kabir Producciones presenta una cartelera artística de lujo para este mes

En un febrero que apuesta fuerte a la cultura, Kabir Producciones lanza una cartelera que combina el talento zonal con figuras de trayectoria mundial. Karem Bourdargham, referente de la productora, destacó la importancia de acompañar a los artistas locales: "Hay muchísima calidad y mucho trabajo detrás. Son espectáculos muy disfrutables y qué mejor que motivarlos e incentivarlos".

El cronograma de febrero

Jueves 12: Llega el bailarín internacional Lucas Cidade con su espectáculo "Territorio en los Pies" en Los Carreros. Se trata de un show de folclore, tango y malambo que contará con invitados como Pablo Cárdenas, Sibyl Hughes y Semillas de Malambo, entre otros.

Viernes 13: Cidade dictará un seminario intensivo en la Asociación Sirio-Libanesa sobre malambo, zapateo, uso de poncho, boleadoras y bombo. Una capacitación clave para los numerosos grupos de danzas de la ciudad.

Sábado 14: Noche de San Valentín con Jaimo en Los Carreros. El artista local, de gran presente en Córdoba, se presentará junto a músicos y bailarines amigos.

Domingo 15: El arte se traslada a Trevelin . Lucas Cidade y Natalia Sbihl presentarán un show de tango y folclore en La Encrucijada, acompañados por Gabriel Guerrero, Sara Tejeda y Luciano Nahuel Pan.

Viernes 20: Es el turno de Fede Quilodran y su compañía . El "Chico de Rojas", finalista del Pre-Cosquín, trae la esencia de Cholila a Esquel en un show que había sido pospuesto por la emergencia de los incendios en enero.

Sábado 28: Por primera vez, las danzas árabes llegan a Los Carreros con la presencia de Isabela Sidoti, bailarina de trayectoria en países árabes, junto a artistas locales del rubro.

Información para el público

Karem recordó que todos los espectáculos realizados en el restaurante Los Carreros son con entrada libre y gratuita, aunque se recomienda realizar reservas previas debido a la alta demanda.

"Kabir Producciones no solo desarrolla productos propios, sino que también brinda soporte a artistas que buscan profesionalizar sus fechas y seminarios", explicó Bourdargham. Para más detalles y reservas, los interesados pueden consultar en Instagram a @kabirproducciones o al perfil personal de Karem Bourdargham.







M.G