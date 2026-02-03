¡Sumate a la caminata por la vida en Esquel!

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, la Asociación de Lucha contra el Cáncer (ALCEC) de Esquel organiza una caminata abierta y gratuita destinada a toda la familia. El objetivo principal de la jornada es generar conciencia sobre la detección temprana y acompañar a quienes atraviesan esta enfermedad.

La cita es para este miércoles 4 de febrero a las 20:00 horas. El punto de encuentro será el Estadio Municipal, desde donde se iniciará un recorrido corto y accesible para que personas de todas las edades puedan sumarse sin dificultades.

Desde la organización invitan a los asistentes a concurrir con ropa cómoda y, sobre todo, con el espíritu de participar en una acción colectiva de solidaridad y esperanza. Es una oportunidad para que la ciudad se pinte de colores en apoyo a una causa que nos involucra a todos.



🔗 Podés leer todos los detalles sobre el reclamo y los objetivos de esta convocatoria en la siguiente nota: Caminata por la vida: ALCEC convoca a visibilizar la lucha contra el cáncer y reclamar recursos









M.G