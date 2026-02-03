14°
Martes 03 de Febrero de 2026
sociedad
¡Sumate a la caminata por la vida en Esquel!

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, ALCEC Esquel invita a toda la comunidad a participar de la caminata gratuita "Colores que unen, pasos que acompañan". 
Por Redacción Red43

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, la Asociación de Lucha contra el Cáncer (ALCEC) de Esquel organiza una caminata abierta y gratuita destinada a toda la familia. El objetivo principal de la jornada es generar conciencia sobre la detección temprana y acompañar a quienes atraviesan esta enfermedad.

 

La cita es para este miércoles 4 de febrero a las 20:00 horas. El punto de encuentro será el Estadio Municipal, desde donde se iniciará un recorrido corto y accesible para que personas de todas las edades puedan sumarse sin dificultades.

 

Desde la organización invitan a los asistentes a concurrir con ropa cómoda y, sobre todo, con el espíritu de participar en una acción colectiva de solidaridad y esperanza. Es una oportunidad para que la ciudad se pinte de colores en apoyo a una causa que nos involucra a todos.

🔗 Podés leer todos los detalles sobre el reclamo y los objetivos de esta convocatoria en la siguiente nota: Caminata por la vida: ALCEC convoca a visibilizar la lucha contra el cáncer y reclamar recursos




M.G

 

