Camping & Motorhome 259: un lugar para quienes viajan en motorhome, casas o casillas rodantes y carpas

La secretaria de Turismo de Trevelin y sus Parajes, Cintia Figueroa, mantuvo un encuentro y realizó un recorrido por el emprendimiento Camping & Motorhome 259, ubicado sobre la Ruta Nacional N.º 259, con el objetivo de conocer en detalle el lugar, dialogar con sus prestadores y fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Durante la visita, Figueroa destacó la importancia de estos espacios de intercambio para “reconocer los productos turísticos locales, mantener una vía de comunicación directa con los prestadores e intercambiar ideas que permitan fortalecer y sostener los servicios turísticos de la zona”.

Camping & Motorhome 259 es una propuesta pensada para quienes viajan en motorhome, casas rodantes, casillas rodantes o carpas, y se encuentra estratégicamente ubicada en la ruta que conecta Trevelin con Esquel, en un entorno natural privilegiado, con vistas a montañas y valles característicos de la Patagonia.

El emprendimiento ofrece parcelas equipadas para motorhomes y camping, con servicios como duchas, sanitarios, Wi-Fi, tomas de corriente a 220 volts, carga de agua potable y servicio de descarga de aguas grises y negras. Además, cuenta con parcelas iluminadas, mesas, fogón, parrillas y seguridad las 24 horas. También se permite el ingreso de mascotas y se aceptan todos los métodos de pago.

Entre sus ventajas, se destaca su cercanía a los principales puntos urbanos de interés de Trevelin, como museos, casas de té, locales gastronómicos, la plaza principal, la oficina de Turismo, entre otros.

Asimismo, trabaja con la aplicación iOverlander, una herramienta utilizada por viajeros de todo el mundo para localizar espacios de descanso, acampe y servicios en ruta, lo que posiciona al emprendimiento dentro de los circuitos turísticos internacionales vinculados al turismo itinerante.

Quienes visiten Trevelin y sus Parajes pueden encontrar en Camping & Motorhome 259 un espacio cómodo, seguro y preparado para disfrutar de una estadía placentera durante todo el año, en contacto con la naturaleza y con fácil acceso a los principales atractivos de la localidad.

Datos de contacto:

• Instagram: @campingymotorhome

• Facebook: Camping Motorhome Trevelin Ruta Trevelin

• Teléfonos: +54 2945 64-3867 / +54 2945 65-8248

• Email: explorertrev@gmail.com