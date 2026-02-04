Récord de inscripciones en Colonia de vacaciones para Adultos y Discapacidad

Las actividades de verano coordinadas por la Secretaría de Deportes de Esquel atraviesan un presente inmejorable, marcando un hito en la participación muy activa de la comunidad. En este caso, con dos frentes de trabajo bien definidos, las propuestas logran integrar a diversos sectores de la ciudad bajo una premisa clara de socialización y vida activa. En el caso de los adultos mayores, los encuentros se desarrollan los lunes y miércoles, mientras que el grupo de discapacidad tiene su espacio los martes y jueves, siempre en el horario matutino. La dinámica de este año se percibe particularmente intensa debido a la gran afluencia de vecinos que se acercan desde distintos barrios y hogares de residencia, buscando no sólo realizar ejercicio sino también fortalecer lazos de amistad.

El cronograma incluye una variada oferta que va mucho más allá de las paredes del Gimnasio o el Natatorio Municipal. Se realizan caminatas por senderos naturales como la zona de los tres arroyos y visitas a espacios vecinales para realizar actividades en playones y plazas. "La verdad que es una colonia un año muy movido y estuvo muy bueno, tenemos muchísimas convocatorias años anteriores", señala Fusiman, remarcando que en esta oportunidad el número de participantes creció significativamente hasta alcanzar casi los cuarenta integrantes por grupo. Este aumento en la demanda obligó a la organización a cerrar los cupos y establecer listas de espera, garantizando así la calidad del trabajo de los profesores responsables.

Dentro de las propuestas, el agua ocupa un lugar central para la recreación y el aprendizaje. Se busca que los asistentes pierdan el miedo al medio acuático y adquieran herramientas de autonomía, aunque también se respetan los tiempos de quienes prefieren actividades de mesa como el buraco, las cartas o el ping pong.

Respecto al grupo de discapacidad, se observa una tendencia positiva con la incorporación de niños desde los seis años, lo que diversifica las edades y permite trabajar en la formación predeportiva y la independencia personal. Según explica el coordinador, "la parte social es muy importante, hacemos mucho hincapié en el tema de que ellos se puedan independizar", subrayando el valor humano de este programa que finalizará el próximo 13 de febrero. "Es un lugar para socializar", concluye Fusiman sobre este espacio que se consolida año tras año.

E.B.W.