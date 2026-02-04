Día del Guardavidas: vocación, disciplina y experiencia

Matías y Marian son dos de los guardavidas que esta temporada cuidan a vecinos y visitantes en la Laguna La Zeta. Para ambos, el trabajo en Esquel representa una experiencia distinta, marcada por un entorno más calmo y un vínculo cercano con la gente.

“Yo me recibí este año, en marzo más o menos, hice el curso del año pasado en EPSA, en Capital. Así que esta es como mi primera temporada, estoy trabajando en La Zeta, así que experimentando todo esto nuevo. Primer año oficialmente como guardavidas, así que todo nuevo, disfrutando a full”, contó Marian.

Sobre el día a día en el espejo de agua, explicó que “esta primera temporada fue bastante tranquila” y remarcó que, a diferencia de otros destinos, “acá en La Zeta se notó la diferencia que es más tranquilo, más sociable con la gente, tenés más trato”.

Matías, en tanto, ya cuenta con varios años de experiencia. “Yo me recibí hace ya 6 años casi, lo hice en la misma escuela que Marian, en EPSA, en Capital. Trabajé un par de años en Capital, Buenos Aires, después hace 3 años que estoy haciendo temporada de playa en España. Así que esta es mi primera temporada en la ciudad de Esquel”, relató.

Si bien coincidió en que el trabajo en la laguna es más calmo, señaló que existen otros desafíos: “Tengo un trabajo dentro de todo tranquilo, mucho inconveniente con el clima a veces, ahora mucho más por la situación que estamos pasando de los incendios y demás, del humo”.

Ambos destacaron la diferencia con el mar, donde la exigencia es mayor. “Donde más cantidad de gente hay, por ahí más cosas pasan”, explicó Matías, quien recordó que su trayectoria incluye rescates complejos: “He tenido algunas paradas cardíacas también".

Finalmente, subrayaron la intensidad de la formación profesional. “Es un año que es muy intenso. Te preparan mucho físicamente, mentalmente”, aseguraron, y remarcó que la clave del oficio pasa por “mucha disciplina, puntualidad” y por estar “siempre atento” para responder ante cualquier emergencia.

