Escándalo y juicio millonario: un empresario le ofreció a una mujer 3,5 millones de dólares para que deje a su marido

Una escandalosa denuncia sacude el mundo inmobiliario en Nueva York. El director ejecutivo Tamir Poleg, quien lleva las riendas de la compañía Real Brokerage hace más de seis años, enfrenta una demanda millonaria por parte del exmarido de una empleada, que descubrió los sugestivos mensajes que intercambiaron días antes de su divorcio.

En los documentos judiciales difundidos por el Daily Mail y el New York Post, se revelaron los detalles de la demanda civil contra el magnate, asentada en el tribunal estatal de Utah.

En octubre de 2025, Michael Steckling acusó a Poleg de intentar "atraer a su esposa", Paige Steckling, madre de dos hijos, con grandes sumas de dinero, a cambio de que rompiera su matrimonio para estar con él.

Según indica en sus redes sociales, Paige es agente de bienes raíces con experiencia de más de una década al servicio de las comunidades locales de Salt Lake City, Lehi y Park City.

La experta en compra y venta de propiedades trabajaba como contratista independiente en la compañía de Poleg y llevaba 11 años casada con Steckling. En Facebook solían compartir postales familiares donde se los veía sonrientes junto a sus dos hijos, de seis y nueve años. El CEO también estaba casado en ese momento con Marina Poleg, pero solicitó el divorcio casi al mismo tiempo que Paige, en febrero de 2025.

"En enero de 2025 Poleg le ofreció a Paige 1,5 millones de dólares y una casa en Park City, Utah, valorada entre 2 y 3 millones de dólares, prometiendo 'cuidar de sus necesidades' si terminaba su matrimonio y buscaba una relación romántica con él", indica el exmarido de la agente en la explosiva demanda.

Michael asegura que tenía "una relación amorosa y comprometido" con Paige, y que nunca habían hablado sobre separarse. Detalló que a lo largo de 2024 hicieron muchos viajes en familia: a Disney World, Hawái, México y St. George, y durante esas vacaciones con postales que fueron compartidas en sus redes, nada parecía indicar una ruptura inminente.

En la presentación de sus argumentos explica que descubrió que el magnate hizo varios intentos fallidos previos de conquistar a su esposa, y que la invitó a tres "reuniones clandestinas": en Las Vegas en octubre de 2024, Park City en diciembre de 2024 y Anaheim, California, en enero de 2025.

Como en las escenas de la famosa película Propuesta indecente, protagonizada por Demi Moore, Robert Redford y Woody Harrelson, el exesposo está convencido de que esos encuentros eran para ofrecerle el dinero y convencerla de poner punto final a su matrimonio.

En cada una de sus presentaciones en los últimos cuatro meses, reafirmó la acusación de que Poleg cultivó una "relación inapropiada y financieramente íntima" con Paige, ofreciéndole mejoras en el estilo de vida mucho más allá de lo que se consideraría profesional.

En el expediente presentó pruebas de que el 26 de enero Poleg reservó una estadía en un lujoso hotel de Miami, a nombre de Paige y el magnate, para que se hospedaran juntos del 6 al 10 de febrero de 2025, justo en vísperas del divorcio.

"El 3 de febrero él le dio instrucciones detalladas sobre cómo iba a acceder a 1,5 millones de dólares en dos cuotas. En el e-mail le decía que tendría 800.000 dólares disponibles de inmediato y otros 700.000 dólares a mediados de marzo de 2025", aseguró, y adjuntó algunos correos electrónicos que el CEO le envió a su exesposa.

En esas fechas Poleg habría vendido más de 600.000 dólares en acciones de Real Brokerage, lo que podría coincidir con el financiamiento para esas grandes transacciones.

Steckling afirmó en la denuncia que los comportamientos de Poleg fueron "la causa de la ruptura de su matrimonio", y que sufrió una grave angustia emocional, daños financieros y pérdida de estabilidad familiar.

Ahora, el exmarido de Paige le reclama al magnate 5 millones de dólares por daños y perjuicios, junto con daños punitivos, honorarios de abogados, costas e intereses previos y posteriores al juicio.

La respuesta de Poleg fue negar rotundamente la venta de acciones de la compañía para obtener dinero, además de estadías secretas en hoteles, ofertas lujosas, el complot para alejarla de su entonces esposo y rechazó las afirmaciones de que cualquier apoyo financiero estuviera vinculado al matrimonio de Paige o a su divorcio posterior.

Lo que sí admitió es la veracidad del mail donde le explicaba cómo acceder a 1,5 millones de dólares de sus fondos, pero afirmó que eran en calidad de "apoyo financiero personal" que ella le había solicitado.

Además cuestionó la descripción del matrimonio como "amoroso, feliz o comprometido". Poleg aseguró que Paige le había expresado su intención de separarse de su esposo mucho tiempo antes, y le habló de "falta de amor y afecto genuino".

l abogado de Poleg, Adam Karr, le dijo al Daily Mail que las afirmaciones de Steckling eran infundadas, de índole personal y con la intención de un daño a la reputación del magnate.

"Las supuestas pérdidas de Steckling son especulativas, no están respaldadas o son causadas por factores no relacionados, y solicitamos al tribunal que deniegue toda la reparación solicitada y desestime los reclamos", indicó Karr.

"El año pasado, después de separarse de su esposa, el señor Poleg tuvo una breve relación con una contratista independiente que solicitó el divorcio de su marido", admitió Karr.

"Esta relación terminó hace casi un año. Las recientes demandas presentadas por el exesposo de la contratista contra el Sr. Poleg carecen de fundamento y están plagadas de inexactitudes", aclaró.

Luego insistió en que todas las interacciones entre Paige y Poleg antes de sus respectivos divorcios, ocurrieron únicamente en relación con eventos relacionados con el trabajo.

Según reporta el New York Post, la empresa inmobiliaria de Poleg, Real Brokerage, cuenta con un equipo de empleados de 30.000 agentes, y está valorada en una cotización de 886 millones de dólares.

Aunque no forma parte de la demanda, Paige fue consultada por el Daily Mail, y respondió: "No voy a comentar sobre un asunto legal en curso; solo diré que mi matrimonio terminó por motivos personales, y las alegaciones presentadas en esta demanda no reflejan la realidad de esas circunstancias, así que confío en que el proceso legal resolverá cualquier inexactitud".