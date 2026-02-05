Sociedad de Talentos Limitados se presenta en La Esquina

Esquel se prepara para una noche de rock & Blues en vivo con al presentación de la "Sociedad de Talentos Limitados".

La banda está integrada por Anabella Castro Ramos en voz, Sergio Lavados en saxo, Damián Duflós en armónicas, Daniel Agüero en bajo, Rodrigo Lavados en teclados, Jonathan Fernández en batería y Jorge Criado en guitarra.

Este jueves 5 de febrero a las 22 horas en La Esquina – Café, Cocina & Amigos, en calle 25 de mayo y Rivadavia.

SL