Taccetta celebró el inicio de obras en la 40: "Es clave para conectar todo el sur"

El estado crítico de las rutas nacionales en la región comenzó a encontrar una respuesta concreta esta semana. El intendente Matías Taccetta confirmó el inicio de las obras sobre la Ruta Nacional 40, específicamente en el tramo que une Facundo con Tamarisco, una vía vital para la integración de la provincia del Chubut con el resto de la Patagonia.

Compensación de deuda: una solución ante el abandono nacional

Ante la falta de respuestas y financiamiento del Gobierno Nacional para el mantenimiento de las calzadas, la gestión de Taccetta y el gobernador Torres logró implementar un mecanismo de compensación de deuda. "Es una obra que tendría que hacer Nación; sin embargo, se decidió compensar deuda que la Provincia tiene con Nación a cambio de ejecutar estos trabajos", explicó el intendente.

Taccetta subrayó la importancia estratégica de este tramo: "Es el beneficio para nuestra provincia y para nuestra localidad, porque la Ruta 40 es la conectividad que tenemos con la zona sur de Chubut y del país. Quienes la transitamos vemos que a partir de Tamarisco el asfalto prácticamente desapareció, por lo que se hará la calzada de nuevo".

Malla 632: la mejora de la Ruta 259

Además de los trabajos en la 40, el intendente detalló que la misma empresa tendrá a su cargo la Malla 632, otra obra compensada que impactará directamente en la zona cordillerana. Este proyecto contempla la intervención en la Ruta 259, desde la zona de la estancia La Paulina hacia el cruce con la 40, beneficiando ampliamente el tránsito entre Esquel y Trevelin.

"Atendemos las necesidades y las quejas con gestión y concreciones. Estamos muy contentos de poder llevar soluciones con estas obras de asfalto que son necesarias y esperadas por todos los que viajan por la zona", manifestó el mandatario municipal.

El valor de la planta de asfalto en la zona

La logística de estas obras de gran escala incluye la instalación de una planta de asfalto en las inmediaciones, un recurso que Taccetta considera una oportunidad única para la región. "Son muy pocas las oportunidades que tenemos de contar con este equipamiento aquí. La idea es aprovechar su presencia para abaratar costos y avanzar en proyectos complementarios para la ciudad aprovechando que la planta estará operativa para los trabajos en las rutas", concluyó.