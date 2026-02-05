Más brigadistas y medios aéreos para combatir el incendio en Los Alerces

Ante una ventana meteorológica que presenta altos índices de humedad, lluvias aisladas y baja intensidad de viento por el ingreso de un frente frío, se continúa avanzando en una estrategia de ataque reforzado sobre los focos activos del incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces.

En este contexto, este miércoles arribó por tercera vez al área del incendio el presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Álvarez, quien estuvo acompañado por el vicepresidente del organismo, Pablo Ciocchini. Las autoridades mantuvieron un encuentro con el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie; el ministro de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, Diego Lapenna; y el secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia, Juan José Rivera. Además, participaron de la reunión diaria del comando operativo unificado que se realiza al cierre de cada jornada.

En la mañana de este jueves, las autoridades se reunieron con el equipo de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias y realizarán una recorrida institucional por los distintos sectores afectados.

En cuanto al operativo, durante la jornada de ayer se concretó el traslado aéreo de 60 brigadistas hacia el sector Lago Hito – Laguna Chica, una zona de difícil acceso terrestre. En paralelo, se continúan destinando recursos con prioridad en los sectores Punta Mattos – Bahía Rosales y Bahía Toro – Brazo Norte del Lago Futalaufquen.

Actualmente, el incendio afectó una superficie estimada de 15 mil hectáreas y se planificó un combate sostenido en los sectores con mayor actividad, mediante un trabajo conjunto entre organismos nacionales y provinciales, con una adaptación permanente a las condiciones meteorológicas para garantizar la seguridad del personal.

El operativo se desarrolla principalmente en las zonas Norte y Centro del Parque Nacional, con la movilización de 252 personas pertenecientes a la APN y la AFE, que articulan acciones con el Gobierno de la Provincia del Chubut. En total, trabajan 293 personas en el territorio, mientras que más de 300 brigadistas y guardaparques de todo el país permanecen en apresto como personal de reserva.

Para la jornada de hoy se prevé avanzar con líneas de defensa en los sectores 1B y 1C mediante herramientas manuales y líneas de agua; retomar los trabajos en el sector 2A con ingreso aéreo y náutico; y sostener el monitoreo de puntos calientes en los sectores 2B y 2C.

El operativo cuenta además con un importante despliegue aéreo, que incluye helicópteros con helibalde, aviones hidrantes y un avión observador, pertenecientes a la APN, la AFE y el Ejército Argentino.

Desde el Comando Operativo Conjunto reiteraron el pedido a la comunidad para mantenerse informada a través de los canales oficiales, respetar las normas de circulación dentro del Parque Nacional y atender las restricciones vigentes, tanto viales como náuticas, debido a la operación de medios aéreos.

Finalmente, se agradeció el acompañamiento de organismos nacionales, provinciales y municipales, fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios, pobladores, prestadores turísticos y distintas instituciones que colaboran activamente en el operativo de combate del incendio.

R.G.