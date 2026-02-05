18°
05 de Febrero de 2026
05 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Ernesto Amstein presenta su disco "Luditas" en La Casa del Piano

Este viernes, un trabajo de jazz contemporáneo, junto a Pablo Bruni en contrabajo y Matías Falivere en batería.
La Casa del Piano presena a Ernesto Amstein, quien estará presentando su nuevo material discográfico "Luditas".

 

*Este EP, toma una figura del pasado los luditas: artesanos que resistían la llegada de la revolución industrial en la Inglaterra del S. XVIII) para plantearse interrogantes sobre el presente", explica el autor.

 

Con una sonoridad basada en el sonido del Fender Rhodes, un instrumento clave en el desarrollo de la música popular de los últimos 50 años, siendo el único instrumento melódico armónico en el registro.

 

Amstein se presenta este viernes 6 de febrero a las 21 horas puntual, con una propuesta enfocada en el jazz contemporáneo, junto a Pablo Bruni en contrabajo y Matías Falivere en batería.

 

La Casa del Piano se encuentra en calle Conesa 1075 y con una entrada a 15 mil pesos, se recuerda que es capacidad limitada dentro de la casa, por lo que se debe hacer reserva al (280) 4400772.

 

SL

 

