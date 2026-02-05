El Gobierno del Chubut refuerza controles y aplica sanciones por uso indebido de pasajes especiales

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno, informó que se reforzaron los controles sobre el uso de las tarjetas SUBE que cuentan con el subsidio por discapacidad, con el objetivo de garantizar el uso correcto de un derecho destinado exclusivamente a las personas titulares del beneficio.

A partir de los monitoreos realizados, se detectaron patrones de uso irregulares, incompatibles con la finalidad del subsidio. En algunos casos, se registraron más de 200 viajes mensuales en tarjetas con beneficio por discapacidad y acompañante, un nivel de utilización que encendió alertas y motivó la intervención del área competente.



Como consecuencia, se procedió a la baja de las tarjetas involucradas, que actualmente no se encuentran operativas en lo que respecta al beneficio por discapacidad.

Desde el área de Transporte se remarcó que estas acciones buscan preservar la gratuidad del pasaje para quienes realmente lo necesitan, fortaleciendo los mecanismos de control y asegurando un uso responsable del sistema.

Datos que alertaron sobre el uso indebido

Los controles permitieron identificar tarjetas SUBE con subsidio por discapacidad -incluidas aquellas con acompañante- que presentaban niveles de utilización elevados y sostenidos en el tiempo, superando ampliamente los parámetros habituales.

En algunos casos, el registro de más de 200 viajes mensuales evidenció un uso incompatible con el carácter personal e intransferible del beneficio, lo que derivó en la baja preventiva de los subsidios asociados, como medida para resguardar el sistema de gratuidad en el transporte público.

Controles y sanciones

Las personas titulares de las tarjetas dadas de baja que se acercaron a los puntos de atención SUBE fueron informadas que la medida responde a irregularidades en el uso del beneficio, y que cualquier solicitud de reactivación debe gestionarse ante la Dirección de Transporte de la Provincia, en la ciudad de Rawson.

Desde el Ministerio de Gobierno se indicó que cada situación será evaluada de manera individual, y que cuando se compruebe un uso indebido, la reactivación del beneficio podría no otorgarse, previéndose además la aplicación de sanciones conforme a la normativa vigente.

Asimismo, se informó que hasta el momento no se han registrado trámites para reactivar los beneficios dados de baja, por lo que las tarjetas continúan fuera de servicio.

Finalmente, desde el Ministerio de Gobierno señalaron que se encuentra en evaluación la implementación de límites de uso diarios o mensuales para las tarjetas SUBE con beneficio por discapacidad, una medida que ya se aplica en otras jurisdicciones del país, con el objetivo de garantizar el uso responsable del subsidio y preservar el derecho de quienes realmente lo necesitan.

R.G.