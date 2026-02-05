El arte del zapateo se cita en la parrilla: llega "Territorio en los pies"

La esquina de Avenida Ameghino 2888 y Héctor Cámpora se prepara para recibir, en esta ocasión, una propuesta artística que busca conectar las raíces culturales con el movimiento del cuerpo. Bajo la organización de Kabir Producciones y el marco gastronómico de la parrilla Los Carreros, el espectáculo titulado "Territorio en los pies" promete una velada cargada de emoción y destreza rítmica. La cita está programada para este jueves 12 de febrero a partir de las 21:30 horas, brindando un espacio donde la tradición y el encuentro se dan la mano.

El despliegue escénico contará con la presencia de figuras relevantes de la danza, reuniendo el talento de los integrantes de Semillas de Malambo, Lucas Cidade, Erika Torres, Jesús Larrouse, Vanesa Chacón, Pablo Cárdenas y Sibyl Hughes, con sus diversos y estilos. La premisa del evento sostiene que zapatear es una forma de reafirmar la procedencia y de dialogar con el suelo que habitamos. A través de la danza, los artistas buscarán plasmar cómo cada pueblo encuentra su propio ritmo para afirmarse, logrando que diferentes estilos de zapateo se reconozcan y conversen en un mismo espacio, recordando que cuando el cuerpo baila, la tierra siempre responde.

Debido a la expectativa generada por esta confluencia de artistas, se recomienda al público asegurar su lugar con anticipación. Los interesados pueden gestionar sus reservas comunicándose al número móvil 2945 647400 o a través del teléfono fijo 559956 para disfrutar de esta experiencia que fusiona la identidad del malambo con la calidez de un encuentro popular.

E.B.W.