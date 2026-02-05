Benjamín Zappa y Leónidas Goiteas se probarán en la CAI

Tienen talento. Tienen mucho talento. Pero por desgracia, con la capacidad sola no alcanza. Hay que ayudarlos, darles una mano. Tienen una linda posibilidad de demostrar lo mucho que saben pero necesitan de la ayuda de todos.

Los jóvenes Benjamín Zappa y Leónidas Goiteas tienen la inmensa posibilidad de estar una semana en Comodoro Rivadavia para mostrar sus habilidades y buen juego en una prueba en la CAI, una de las entidades más emblemática de la Patagonia Argentina.

Tanto el arquero Benjamín Zappa, como el delantero Leónidas Goiteas integran el equipo de Esquel FC y luego del viaje a Chile donde tomarán parte de la segunda edición de la Futa Cup, viajarán con el entrenador Luis Figueroa hacia la ciudad petrolera donde estarán durante una semana para distintas pruebas.

Claro que para el viaje se necesita plata, gastos que demanda un viaje de esta magnitud y para ello desde la dirigencia y cuerpo técnico de Esquel FC realizarán una feria de empanadas para la noche del martes 10 de febrero.

El valor de la docena de empanadas es de 15 mil pesos y las personas que puedan colaborar podrán hacer sus pedidos al 2945 683931 o al 2945 656425.

Señalemos que tanto Benjamín como León integran el equipo de Esquel FC en la categoría 2013 donde lograron el título en la primera edición de la Liga Municipal de Futbol Infantil, fueron finalistas de la Finalísima de la misma Liga Municipal de Esquel y además fueron participen del título logrado en la primera edición de la Futa Cup donde Esquel FC se llevó la Copa de Oro Rio Futaleufú.

Por otra parte, debemos destacar que la misma dirigencia y grupos de padres organizaron para la jornada de ayer una venta de tortas fritas, con mucho éxito, cuyo dinero recaudado le permitirá abonar los costos de alquiler de las canchas donde entrenan los distintos equipos.