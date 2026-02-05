18°
05 de Febrero de 2026
Habrá un curso de Tiro con Arco para jóvenes y adultos

Lo organiza el Club de Arquería Andino Patagónico. Arrancará el sábado 14 de febrero
Siempre un paso adelante. Es que cada vez hay más adeptos a la practica del tiro con arco, pero no cualquiera puede tomar un arco y lanzar flechas para cualquier lado. Hay que estar preparado, hay que hacer un curso donde la seguridad es la que prima.

 

Como todos los años, el Club de Arquería Andino Patagónico inicia los cursos para iniciados a la práctica del Tiro con Arco y el primero de ellos será a partir del sábado 14 de febrero para jóvenes y adultos.

 

Dicho curso de iniciación arrancará a las 15 horas y el mismo se llevará a cabo en las instalaciones que tiene la institución deportiva sobre la ruta 259 a la entrada de la Casa Estudiantil.

 

Quienes deseen obtener más información deberán comunicarse al celular 2945 692475 o escribir al correo electrónico caapesquel@gmail.com

 

