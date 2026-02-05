Lago Puelo se coronó bicampeón en el Newcom de los Juegos Comunales

Al igual que el año pasado, el conjunto mixto de Newcom de la localidad de Lago Puelo se impuso en la final provincial de los Juegos Comunales al vencer, en el encuentro decisivo a Alto Rio Senguer por dos sets a cero (parciales de 15/4 y 15/8).

Organizado por Chubut Deportes se llevó a cabo en la ciudad de Rawson la Final Provincial de los Juegos Comunales en las disciplinas de Newcom y Boccia, ambas para adultos mayores, donde Lago Puelo retuvo el título en Newcom y Paso de Indios se coronó campeón en Boccia.

En la jornada de hoy se jugaron los encuentros definitorios de la instancia Provincial de los Juegos Comunales de Adultos Mayores, con la definición del Newcom, donde Lago Puelo nuevamente se consagró campeón.

En tanto ayer culminó la disciplina de Boccia, con el primer puesto de Jorge Marín de Paso de Indios.

Las delegaciones que compitieron fueron de las localidades de Rada Tilly, Lago Puelo, Lagunita Salada, Telsen, Gastre, Río Mayo, Dolavon, Alto Río Senguer, Río Pico, Paso del Sapo y Paso de Indios.

El Newcom se jugó en las instalaciones de la Escuela 752 de Rawson, donde en la jornada de ayer se llevaron a cabo los partidos de fase de grupos y en el día de hoy los encuentros definitorios.

En el encuentro final, Lago Puelo se impuso a Alto Rio Senguer por dos sets a cero (15/4 y 15/8) en tanto por el tercer y cuarto puesto Gobernador Costa derrotó a Telsen, también por dos a cero con parciales de 15/9 y 15/7.

Tras la definición, se realizó la entrega de premios y la fotografía final entre todos los equipos. Previamente, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, brindó unas afectivas palabras a todos los presentes y agradeció a los participantes y a todo el equipo de trabajo del ente deportivo provincial que hizo realidad nuevamente este exitoso Provincial de Adultos Mayores de los Comunales.

Vale destacar que este evento sirvió como antesala de lo que será la semana próxima, entre el 10 al 13 de febrero, la instancia Provincial de los Juegos Comunales de Menores, que contará con la presencia de más de 650 chicos de todo el Interior, que competirán en Trelew, Rawson y Playa Unión en las disciplinas de tenis de mesa, atletismo y futsal.