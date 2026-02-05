Virus Sincicial Respiratorio: Chubut avanza en la vacunación para proteger a recién nacidos

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, consolida la implementación de la Campaña de Vacunación 2026 contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR). Esta estrategia sanitaria, que se inició de manera simultánea en todo el territorio argentino el pasado 12 de enero, ya registra un total de 241 personas gestantes inmunizadas en la provincia. La campaña tiene un cronograma establecido que se extenderá hasta el 31 de agosto, cubriendo los meses de mayor circulación viral.

El objetivo central de esta inmunización es reducir los índices de morbimortalidad por infecciones respiratorias agudas bajas en lactantes menores de seis meses. Al aplicar la dosis entre las semanas 32 y 36,6 de gestación, se garantiza la transferencia efectiva de anticuerpos de la madre al recién nacido. Esta protección resulta vital durante los primeros meses de vida, cuando el bebé presenta su mayor vulnerabilidad frente al VSR, microorganismo responsable de cuadros graves de bronquiolitis y neumonía.

Bajo la conducción de Denise Acosta, la Secretaría de Salud ha coordinado una logística integral que incluye la distribución de insumos en diversas localidades y la organización operativa de los vacunatorios. Los equipos sanitarios trabajan activamente en la identificación de personas gestantes durante sus controles prenatales habituales, fortaleciendo el vínculo entre las Maternidades, los Servicios de Obstetricia y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Las autoridades sanitarias destacan que el número de dosis aplicadas hasta la fecha refleja un progreso sólido en la estrategia preventiva. Se recuerda a la población que las vacunas se encuentran disponibles en todos los vacunatorios de la provincia de manera gratuita. Para acceder a este beneficio contemplado en el Calendario Nacional de Inmunizaciones, las personas que cursen el octavo mes de embarazo pueden acercarse a los centros de salud sin necesidad de presentar una indicación médica previa.

E.B.W.