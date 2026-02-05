18°
18° -1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 05 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad saludChubutVSRvacunas
05 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Virus Sincicial Respiratorio: Chubut avanza en la vacunación para proteger a recién nacidos

Chubut ya aplicó más de 240 dosis a personas gestantes en el marco de la campaña nacional 2026. La iniciativa busca transferir anticuerpos contra la bronquiolitis y neumonía a los lactantes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, consolida la implementación de la Campaña de Vacunación 2026 contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR). Esta estrategia sanitaria, que se inició de manera simultánea en todo el territorio argentino el pasado 12 de enero, ya registra un total de 241 personas gestantes inmunizadas en la provincia. La campaña tiene un cronograma establecido que se extenderá hasta el 31 de agosto, cubriendo los meses de mayor circulación viral.

 

El objetivo central de esta inmunización es reducir los índices de morbimortalidad por infecciones respiratorias agudas bajas en lactantes menores de seis meses. Al aplicar la dosis entre las semanas 32 y 36,6 de gestación, se garantiza la transferencia efectiva de anticuerpos de la madre al recién nacido. Esta protección resulta vital durante los primeros meses de vida, cuando el bebé presenta su mayor vulnerabilidad frente al VSR, microorganismo responsable de cuadros graves de bronquiolitis y neumonía.

 

Bajo la conducción de Denise Acosta, la Secretaría de Salud ha coordinado una logística integral que incluye la distribución de insumos en diversas localidades y la organización operativa de los vacunatorios. Los equipos sanitarios trabajan activamente en la identificación de personas gestantes durante sus controles prenatales habituales, fortaleciendo el vínculo entre las Maternidades, los Servicios de Obstetricia y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

 

Las autoridades sanitarias destacan que el número de dosis aplicadas hasta la fecha refleja un progreso sólido en la estrategia preventiva. Se recuerda a la población que las vacunas se encuentran disponibles en todos los vacunatorios de la provincia de manera gratuita. Para acceder a este beneficio contemplado en el Calendario Nacional de Inmunizaciones, las personas que cursen el octavo mes de embarazo pueden acercarse a los centros de salud sin necesidad de presentar una indicación médica previa.

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio de pastizales cercano a viviendas en el paraje Los Coirones
2
 Su ex la mantuvo cautiva sin agua y sin comida: cómo Milagros pudo salir del calvario
3
 Nora Carrasco QEPD
4
 La Fiesta Nacional del Lúpulo confirmó su grilla: Cuatro noches de música con artistas locales y figuras nacionales
5
 Incendio en Los Coirones: Municipio aporta recursos para frenar el avance del fuego
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
4
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
5
 Tras los incendios, se avanza en la normalización total del servicio eléctrico en la Comarca Andina
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -