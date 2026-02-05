26°
27°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 05 de Febrero de 2026
RED43 comarca-andina Lago PueloActivArte
05 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

ActivArte: Cuatro días de cultura, música y solidaridad al aire libre en Lago Puelo

La propuesta cultural de Lago Puelo ofrece cuatro días de micrófono abierto, música en vivo, danza solidaria, magia y cine al aire libre, con actividades gratuitas y abiertas a la comunidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Lago Puelo, a través de la Dirección de Cultura, invita a disfrutar de un nuevo fin de semana de ActivArte, una propuesta cultural abierta que apuesta al encuentro, la participación y el acceso al arte en espacios públicos.

 

Durante cuatro jornadas consecutivas, vecinos, vecinas y visitantes podrán participar de actividades que incluyen micrófono abierto, música en vivo, danza solidaria, magia y cine al aire libre.

 

Jueves: micrófono abierto

 

La programación comienza el jueves con una propuesta abierta y participativa, pensada para músicos, cantantes, poetas y artistas

 

Viernes: música en vivo y cruces patagónicos

 

Por un lado, se presentará Waiwen Dúo, un proyecto musical que evoca el paisaje patagónico a través de composiciones sensibles y profundas. 

 

 

Además, Lago Puelo será parte de PUENTES | Gira Patagónica 2026, una travesía musical que conecta Brasil y Latinoamérica. La propuesta llega de la mano de Agustina Britos, cantante y productora argentina criada en la Patagonia y radicada en Brasil, quien se presentará junto al artista local Felipe Bonelli en guitarra.

 

Sábado: danza y solidaridad con los Bomberos Voluntarios

 

El sábado a las 19 horas se realizará un show solidario de danza, una de las noches más emotivas del fin de semana. 

 

Todo lo recaudado será destinado a los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo. El bono contribución es de $5.000 e incluye la participación en los sorteos que se realizarán durante la jornada.

 

La actividad es organizada por Carola Mendoza y Rocío Zucarelli, con la colaboración de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Lago Puelo.

 

 

Domingo: magia y cine

 

El cierre de ActivArte estará dedicado especialmente a las infancias y las familias. El domingo, el mago ilusionista Fabián Martin presentará el espectáculo “Te lo Cuento con Magia”, una propuesta lúdica e interactiva pensada para grandes y chicos.

 

Como broche final, se realizará una función de cine al aire libre, con la proyección de la película “Zootopia 2”, en una invitación a compartir una noche de cine bajo las estrellas.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio de pastizales cercano a viviendas en el paraje Los Coirones
2
 Su ex la mantuvo cautiva sin agua y sin comida: cómo Milagros pudo salir del calvario
3
 Nora Carrasco QEPD
4
 Incendio en Los Coirones: Municipio aporta recursos para frenar el avance del fuego
5
 La Fiesta Nacional del Lúpulo confirmó su grilla: Cuatro noches de música con artistas locales y figuras nacionales
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
4
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
5
 Tras los incendios, se avanza en la normalización total del servicio eléctrico en la Comarca Andina
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -