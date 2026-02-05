ActivArte: Cuatro días de cultura, música y solidaridad al aire libre en Lago Puelo

La Municipalidad de Lago Puelo, a través de la Dirección de Cultura, invita a disfrutar de un nuevo fin de semana de ActivArte, una propuesta cultural abierta que apuesta al encuentro, la participación y el acceso al arte en espacios públicos.

Durante cuatro jornadas consecutivas, vecinos, vecinas y visitantes podrán participar de actividades que incluyen micrófono abierto, música en vivo, danza solidaria, magia y cine al aire libre.

Jueves: micrófono abierto

La programación comienza el jueves con una propuesta abierta y participativa, pensada para músicos, cantantes, poetas y artistas.

Viernes: música en vivo y cruces patagónicos

Por un lado, se presentará Waiwen Dúo, un proyecto musical que evoca el paisaje patagónico a través de composiciones sensibles y profundas.

Además, Lago Puelo será parte de PUENTES | Gira Patagónica 2026, una travesía musical que conecta Brasil y Latinoamérica. La propuesta llega de la mano de Agustina Britos, cantante y productora argentina criada en la Patagonia y radicada en Brasil, quien se presentará junto al artista local Felipe Bonelli en guitarra.

Sábado: danza y solidaridad con los Bomberos Voluntarios

El sábado a las 19 horas se realizará un show solidario de danza, una de las noches más emotivas del fin de semana.

Todo lo recaudado será destinado a los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo. El bono contribución es de $5.000 e incluye la participación en los sorteos que se realizarán durante la jornada.

La actividad es organizada por Carola Mendoza y Rocío Zucarelli, con la colaboración de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Lago Puelo.

Domingo: magia y cine

El cierre de ActivArte estará dedicado especialmente a las infancias y las familias. El domingo, el mago ilusionista Fabián Martin presentará el espectáculo “Te lo Cuento con Magia”, una propuesta lúdica e interactiva pensada para grandes y chicos.

Como broche final, se realizará una función de cine al aire libre, con la proyección de la película “Zootopia 2”, en una invitación a compartir una noche de cine bajo las estrellas.

O.P.