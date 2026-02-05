¿Puede un niño tener más de dos padres? Chubut sienta un precedente en adopción

Un fallo judicial dictado en Rawson, Chubut, fue destacado a nivel nacional por UNICEF Argentina por su enfoque innovador en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La resolución, difundida en el marco de la Red de Jueces y Juezas comprometidos/as por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, utilizó la figura de la pluriparentalidad como alternativa para garantizar el interés superior del niño en una causa de adoptabilidad.

La decisión judicial se dio en un contexto complejo, en el que debía definirse si una medida excepcional de protección debía concluir con el reintegro del niño a su familia de origen o con la declaración de su situación de adoptabilidad. Lejos de optar por una solución binaria, la jueza resolvió un camino intermedio que priorizó los vínculos afectivos construidos.

Una decisión judicial con enfoque innovador

Según señala la publicación de UNICEF, la magistrada consideró que “corresponde establecer una vinculación de pluriparentalidad” dentro de un “triángulo adoptivo afectivo”, integrado por los guardadores del niño y su progenitor. Esta figura permitió reconocer jurídicamente los lazos ya existentes sin excluir a ninguno de los referentes afectivos.

En su resolución, la jueza no admitió la declaración de la situación de adoptabilidad, pero sí otorgó la adopción plena a los guardadores, manteniendo al mismo tiempo la filiación del padre biológico. De este modo, el niño conserva legalmente el vínculo con sus tres cuidadores primarios.

Reconocimiento nacional y respaldo jurídico

El fallo fue analizado por especialistas de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, quienes lo calificaron como “jurídicamente coherente y correcto”. Según el análisis, la resolución realiza una interpretación integral y articulada de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley 26.061 y la Ley III – Nº 21 de la provincia de Chubut, entre otras normas vigentes.

Los expertos reconocieron especialmente que la jueza fundamentó su decisión en la determinación del interés superior del niño, escuchando su opinión y contemplando su realidad emocional y vincular.

La pluriparentalidad como herramienta de protección

El fallo pone en valor la figura de la pluriparentalidad, prevista en el Código Civil y Comercial, como una herramienta jurídica capaz de reconocer apegos múltiples y configuraciones familiares diversas. En este caso, se consideró que el niño había construido vínculos sólidos y significativos tanto con la familia de acogimiento como con su padre.

“La resolución apela a un concepto amplio de familia, acorde a las trayectorias reales de vida de niñas y niños”, sostiene la nota difundida por UNICEF, al remarcar que el derecho no puede desconocer los lazos afectivos ya consolidados.

Un precedente que invita a repensar las decisiones judiciales

El caso de Rawson se suma a una tendencia creciente dentro del ámbito judicial que busca superar miradas tradicionales sobre la familia y la adopción, poniendo en el centro la voz y el bienestar de los niños y niñas.

El reconocimiento de la pluriparentalidad no solo resuelve una situación concreta, sino que también abre el debate sobre nuevas formas de protección integral, donde el objetivo principal no es encajar en categorías rígidas, sino garantizar derechos, afectos y estabilidad emocional.

O.P.