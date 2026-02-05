La mujer que le ganó al Aconcagua: lo subió corriendo, en una hazaña que recorre el mundo

La estadounidense Erin Ton, especialista en velocidad en montaña, logró una hazaña inédita en el Aconcagua: alcanzó la cima en apenas 4 horas y 50 minutos tras partir desde Plaza de Mulas, a 4.350 metros sobre el nivel del mar. Con 27 años, la ultrarunner se convirtió en la mujer más rápida en completar ese recorrido en el “Coloso de América”. La marca de Erin recorre el mundo dado que hasta ahora nadie había logrado recorrer escalando tantos metros en ese tiempo.

El intento se concretó el 29 de enero, cuando Ton salió a las 6.30 desde el campamento base con el objetivo de superar el mejor tiempo femenino registrado hasta el momento. Su preparación y experiencia en carreras de altura le permitieron llegar a los 6.962 metros de la cumbre en menos de cinco horas, mejorando en casi dos horas la marca de la eslovaca Lenka Polackova, que en 2025 había completado el trayecto en 8 horas y 17 minutos.

Tras la conquista, la atleta compartió su alegría en redes sociales: “El Aconcagua llevaba un par de años en mi lista de metas, pero no contaba con el apoyo de patrocinadores hasta ahora. Me siento increíblemente afortunada y agradecida con todas las personas que hicieron posible este récord”, escribió.

Ton también destacó las condiciones climáticas que acompañaron su ascenso: “Tuve un día soleado en la montaña con vientos mínimos. Gracias a las mujeres que marcaron tiempos antes que yo. Necesitamos más mujeres marcando récords rápidos en montañas de gran altitud”, expresó en referencia a referentes como Fernanda Maciel y Luz Santana.

La deportista, que comenzó a escalar montañas en su adolescencia, ya adelantó que su próximo desafío será intentar el ascenso desde Horcones, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, hasta la cima del Aconcagua. Ese trayecto es más largo y exigente, y podría darle la posibilidad de establecer un nuevo récord absoluto en la montaña más alta de América.

El Cerro Aconcagua, con sus imponentes 6.962 metros sobre el nivel del mar, es la montaña más alta de América y un ícono indiscutible de la Cordillera de los Andes. Ubicado en el Parque Provincial Aconcagua, a sólo 180 km de la ciudad de Mendoza, este coloso natural atrae a montañistas, aventureros y amantes de la naturaleza de todo el mundo.