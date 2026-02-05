18°
18° -1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 05 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
05 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La mujer que le ganó al Aconcagua: lo subió corriendo, en una hazaña que recorre el mundo

Es la estadounidense Erin Ton de 27 años, una especialista en velocidad de montaña. Nunca antes nadie había logrado ese registro hasta el momento. Ahor, irá por más en el Coloso de América.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La estadounidense Erin Ton, especialista en velocidad en montaña, logró una hazaña inédita en el Aconcagua: alcanzó la cima en apenas 4 horas y 50 minutos tras partir desde Plaza de Mulas, a 4.350 metros sobre el nivel del mar. Con 27 años, la ultrarunner se convirtió en la mujer más rápida en completar ese recorrido en el “Coloso de América”. La marca de Erin recorre el mundo dado que hasta ahora nadie había logrado recorrer escalando tantos metros en ese tiempo.

 

El intento se concretó el 29 de enero, cuando Ton salió a las 6.30 desde el campamento base con el objetivo de superar el mejor tiempo femenino registrado hasta el momento. Su preparación y experiencia en carreras de altura le permitieron llegar a los 6.962 metros de la cumbre en menos de cinco horas, mejorando en casi dos horas la marca de la eslovaca Lenka Polackova, que en 2025 había completado el trayecto en 8 horas y 17 minutos.

 

Tras la conquista, la atleta compartió su alegría en redes sociales: “El Aconcagua llevaba un par de años en mi lista de metas, pero no contaba con el apoyo de patrocinadores hasta ahora. Me siento increíblemente afortunada y agradecida con todas las personas que hicieron posible este récord”, escribió.

 

Ton también destacó las condiciones climáticas que acompañaron su ascenso: “Tuve un día soleado en la montaña con vientos mínimos. Gracias a las mujeres que marcaron tiempos antes que yo. Necesitamos más mujeres marcando récords rápidos en montañas de gran altitud”, expresó en referencia a referentes como Fernanda Maciel y Luz Santana.

 

La deportista, que comenzó a escalar montañas en su adolescencia, ya adelantó que su próximo desafío será intentar el ascenso desde Horcones, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, hasta la cima del Aconcagua. Ese trayecto es más largo y exigente, y podría darle la posibilidad de establecer un nuevo récord absoluto en la montaña más alta de América.

 

El Cerro Aconcagua, con sus imponentes 6.962 metros sobre el nivel del mar, es la montaña más alta de América y un ícono indiscutible de la Cordillera de los Andes. Ubicado en el Parque Provincial Aconcagua, a sólo 180 km de la ciudad de Mendoza, este coloso natural atrae a montañistas, aventureros y amantes de la naturaleza de todo el mundo.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio de pastizales cercano a viviendas en el paraje Los Coirones
2
 Su ex la mantuvo cautiva sin agua y sin comida: cómo Milagros pudo salir del calvario
3
 Nora Carrasco QEPD
4
 La Fiesta Nacional del Lúpulo confirmó su grilla: Cuatro noches de música con artistas locales y figuras nacionales
5
 Incendio en Los Coirones: Municipio aporta recursos para frenar el avance del fuego
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
4
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
5
 Tras los incendios, se avanza en la normalización total del servicio eléctrico en la Comarca Andina
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -