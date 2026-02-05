Esquel lanza el "3x2" en alojamientos para disfrutar el Carnaval

Con el objetivo de incentivar el arribo de visitantes y prolongar su permanencia en la ciudad, la Subsecretaría de Turismo de Esquel presentó oficialmente la promoción “3x2 en alojamientos” para el próximo fin de semana largo de Carnaval. Esta iniciativa es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el sector público y los prestadores privados locales.

Una agenda completa para febrero

El fin de semana de Carnaval no llegará solo, sino que coincidirá con una serie de eventos estratégicos para la ciudad:

Expo Esquel: Se realizará del 13 al 18 de febrero como previa del aniversario.

Aniversario de Esquel: Los días 23, 24 y 25 de febrero se presentarán artistas de renombre nacional, lo que promete atraer a un gran flujo de visitantes de toda la región.

"Todo esto marca una agenda muy fuerte para febrero. Los eventos de cultura e intendencia ayudan a que el turista decida quedarse más días en nuestra ciudad", destacó Gajardo.

¿Cómo acceder al beneficio?

Acceder a la promoción es muy sencillo. Las personas interesadas podrán buscar los alojamientos que cuenten con estos beneficios siguiendo estos pasos:

1. Ingresar al sitio oficial: https://www.esquel.tur.ar/planifica/alojamiento/

2. Identificar los establecimientos (hoteles, hosterías, hostels o cabañas) que tienen diferenciada la promoción 3x2.

3. Contactarse directamente con el alojamiento para realizar la reserva.

Para quienes tengan dudas o deseen consultar tarifas específicas, pueden comunicarse directamente con el prestador elegido o con la Subsecretaría de Turismo al teléfono +54 2945 52-9616.

Estrategia a largo plazo

Desde el área de Turismo señalaron que esta acción no será aislada. Tras analizar el calendario 2026, que cuenta con varios fines de semana de 4 y 5 noches, la intención es replicar el esquema del 3x2 durante el resto del año.

"Estamos buscando trabajar deliberadamente en los fines de semana largos. Queremos darle una oferta de servicios competitiva al turista para que Esquel sea su primera opción de visita de forma sostenida", concluyó el referente municipal.



