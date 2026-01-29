29°
Jueves 29 de Enero de 2026
Ruta 259: un recorrido por cascadas, viñedos e historia en la región

Con opciones en vehículo particular o excursiones, el trayecto invita a conocer Nant y Fall, Casa Yagüe y el patrimonio histórico de las primeras familias del lugar.
Escuchar esta nota

La Ruta Provincial 259 ofrece un recorrido turístico que combina naturaleza, producción y patrimonio cultural. A lo largo del trayecto, distintos puntos invitan a detenerse y disfrutar del paisaje, los sabores locales y la memoria de las primeras familias del valle.

 

A continuación, un itinerario recomendado para realizar en vehículo particular o mediante excursiones organizadas.

 

1. Cascadas Nant y Fall

 

Uno de los atractivos del recorrido son las Cascadas Nant y Fall, un entorno natural de gran belleza que cuenta con camping diurno y áreas para el descanso. Un sendero de baja dificultad bordea el río y permite apreciar los saltos de agua desde distintos miradores, ideal para una caminata tranquila y accesible.

 

2. Viñas de Nant y Fall

 

A pocos kilómetros se encuentran las Viñas de Nant y Fall, un emprendimiento que une producción vitivinícola y turismo rural.

 

 

Ofrece visitas guiadas, degustaciones de vinos regionales y propuestas gastronómicas con identidad local, en un entorno natural que invita a disfrutar sin apuro.

 

 

3. Molino harinero Nant Fach

 

El Molino harinero Nant Fach permite un viaje al pasado del valle. Allí se elabora harina de manera artesanal, respetando técnicas tradicionales.

 

 

Las visitas incluyen relatos históricos que reconstruyen la vida de las primeras familias y ponen en valor el trabajo manual y la tradición.

 

4. Casa Yagüe

 

El recorrido se completa con Casa Yagüe, un viñedo que ofrece visitas guiadas con reserva previa.

 

 

Durante la experiencia, se puede conocer el proceso de elaboración del vino, recorrer los viñedos y participar de degustaciones, en un espacio pensado para el disfrute y el aprendizaje.

 

Un recorrido para hacer en el día

 

La Ruta 259 puede recorrerse tanto en vehículo particular como a través de excursiones organizadas, una alternativa práctica para quienes buscan conocer varios atractivos en una misma jornada. Cascadas, viñedos e historia se combinan en un trayecto que resume la esencia turística del valle.

 

 

O.P.

 

