Torres impulsa la reconstrucción turística de la Comarca

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó un encuentro clave en la Subcentral de Brigadistas de Las Golondrinas con el objetivo de establecer una hoja de ruta para la recuperación de la Comarca Andina. Ante la contención del incendio en Puerto Patriada, el mandatario ratificó que el foco prioritario de su gestión es ahora la reconstrucción de la zona y el fortalecimiento del sector turístico, al que definió como uno de los principales motores económicos de la provincia. La reunión contó con la participación de funcionarios del gabinete, autoridades del Banco del Chubut y representantes de las cámaras turísticas de localidades como El Hoyo, Epuyén, Lago Puelo, El Maitén y Cholila.

En materia de asistencia financiera, el Ejecutivo provincial dispuso a través del Banco del Chubut una línea de créditos diseñada para diferentes necesidades de los prestadores y vecinos. Se implementarán préstamos de consumo de hasta 15 millones de pesos con plazos de 36 meses y tasas de interés competitivas, además de créditos comerciales destinados a capital de trabajo por hasta 25 millones de pesos. Para aquellos proyectos que requieran infraestructura, se habilitaron préstamos de inversión de hasta 50 millones de pesos con un plazo de 60 meses y un año de gracia. Estas herramientas buscan otorgar liquidez inmediata para que los emprendimientos locales puedan sostenerse y crecer tras la emergencia.

Complementariamente, Torres anunció medidas de alivio fiscal que incluyen la extensión de los plazos para el pago de Ingresos Brutos Provinciales y la prórroga de los vencimientos para el Impuesto de Sellos. A nivel municipal, se estableció la suspensión temporal del cobro de las obligaciones con el Instituto de Seguridad Social y Seguros para El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo. El gobernador también destacó que se invitará a las intendencias a replicar estas facilidades en los tributos locales, garantizando que el acompañamiento del Estado llegue de manera directa a las familias y comercios damnificados por el siniestro ígneo.

Finalmente, el plan de reactivación contempla una agresiva estrategia de promoción para lo que resta de la temporada de verano. La Provincia lanzará una campaña integral de comunicación que incluirá la visita de prensa nacional e influencers, además de pautas en medios gráficos, digitales y radiales en todo el país. Según explicó el mandatario, el objetivo es recuperar los niveles récord de reservas que se registraron al inicio de la temporada y redoblar los esfuerzos de promoción de todo el Corredor de los Andes, posicionando nuevamente a la región como un destino seguro y atractivo para los visitantes.

